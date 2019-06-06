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TMSF'den sosyal medyadaki haberlere ilişkin kayyım açıklaması

TMSF'den, son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan 'kayyım' haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 08:06
TMSF'den sosyal medyadaki haberlere ilişkin kayyım açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım ücretleriyle ilgili sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Kurumumuzun Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere ilişkin olarak; bazı kişilerin çok sayıda şirketin yönetim kurullarına atandığı ve bu kişilere atandıkları her bir şirketten ayrı ayrı ödeme yapıldığına dair haberler yer almaktadır.

Kurumumuzun 2016 yılı Eylül ayından itibaren Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kayyım olarak görevlendirildiği şirketlere yapılan atamalarda, aynı grupta yer alan şirketlere ortak bir yönetim oluşturmak amacıyla aynı kişiler atanmakta, bununla birlikte bu kişilere atandığı grup ve şirket sayısına bakılmaksızın tek bir şirketten ödeme yapılmaktadır. Bu kişilere ödenen ücretler tek bir şirketten olmak üzere aylık net 4.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir."

"Yasal süreç başlatıldı"

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı internet haber mecralarında ve sosyal medya kanallarında şahsına yönelik saldırı niteliğinde yalan haberler paylaşan kişi ve kurumlar hakkında yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şahsına saldırı niteliğinde yalan haberler yapıldığını kaydetti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atandığı Kaynak Holding ve alt şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliği görevi için toplam 7 bin lira maaş aldığını belirten Üstün, "Her bir şirket için ayrı maaş aldığım iddiası doğru değildir. Bu konuda, bazı internet haber mecralarında ve sosyal medya kanallarında şahsıma saldırı niteliğinde yalan haberler paylaşan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 08:06
  1. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)
  2. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün
  3. Kaynak Holding

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