TMSF’den Dumankaya mağdurlarına müjde

Ekonomi Servisi

Şirketin İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında yarım alan dört projesiyle ilgili sorunları çözmek için çalışma yapan TMSF, atadığı kayyım yoluyla mağdurlara yazılı bilgilendirmede bulundu. Önce Anadolu yakasındaki projelerin mağdurlarına iletilen açıklamada, TMSF’nin 23 Eylül 2016 tarihinde, Dumankaya Şirketler Grubuna kayyım olarak atandığı hatırlatarak şu ifadelere yer verildi: “Atanma sonrası yapılan incelemelerde Şirketlerin taşeron, arsa sahipleri, personel, tapu sahipleri, yarım kalan inşaat projeleri gibi birçok borcunun bulunduğu görülmüştür. Yeterli maddi kaynağın olmaması nedeniyle Dumankaya Mozaik Projesi teslimi planlanan dönemde gerçekleştirilememiş ancak yaşanan sıkıntılara rağmen Şirket bugün itibariyle mevcut imkânları ile Projenin yer aldığı 1933 Parselde yüzde 68,1931 Parselde yüzde 42 ilerleme seviyelerine getirilebilmiştir.”

Sözleşme imzalandı sıra tamamlamada

Dumankaya projelerinin tamamlanması için 21 Haziran 2018 tarihinde EURABAU şirketi ile çerçeve sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamanın devamında, “Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde, 24 Ekim 2018 tarihi itibariyle öncelikle ‘Dumankaya Mozaik Projesi’ özelinde EURABAU Şirketi ile inşaat işlerinin yüklenilmesini içeren detay sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici EURABAU şirketine şantiye teslimi yapılmış ve teslimi takiben EURABAU Şirketi Proje’nin kendi adına inşaat ruhsatını çıkarmıştır. Sözleşme gereği bugün itibariyle projenin 1933 Parseli 5 ay, 1931 Parseli ise 11 ay içerisinde tamamlanıp, teslim edilmesi planlanmaktadır. Bu nedenlerle; 1933 parsel müşterilerinin bakiye ödemelerinde; daire bedelinin yüzde 75’lik kısmını 4 taksitte, kalan yüzde 25’lik kısmı ise bu taksitleri takip eden ayda tamamlaması gerekmektedir. 1931 parsel müşterilerinin bakiye ödemelerinde; daire bedelinin yüzde 75’lik kısmını 9 taksitte, kalan yüzde 25’lik kısmı ise bu taksitleri takip eden ayda tamamlaması gerekmektedir” denildi.

İlk teslim 5 ay sonra

Projenin inşaatı sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle geçmişte senet erteleme talepleri kabul edildiği hatırlatılarak, “Bundan sonraki süreçte ödemelerin aksamadan tahsil edilmesi, inşaatın zamanında teslim edilebilmesi açısından ehemmiyet arz etmektedir” denildi.

Sıra bahçeşehir projelerinde

Şirketin Bahçeşehir’de yer alan Modern Vadi projesinin devamı niteliğindeki Hİ-FİT ve Flex Ofis projelerinden rezidans ve ticari ünite satın alan 450 mağdur için de açıklamanın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Her iki projenin de temellerini atan eski yönetim toplam 620 daireden 450 adedinin satışını tamamlamış ve ilk teslimler için 30 Kasım 2016 tarihini işaret etmişti. Aradan geçen iki yıl içinde projeye tek bir çivi çakılmadığı yönündeki şikayetlerin artması üzerine TMSF yönetiminin atadığı kayyım, düzenlediği toplantılarla mağdurlara izahatta bulunmuş, haziran ayında imzalanan iyi niyet protokolü sonrasında sürecün hızlanacağı yönünde söz vermişti. Bahçeşehir projelerinden satın alma yapanlar şimdi bu sözlerin bir an önce yerine getirilmesini istiyor. İnşaatın kaldığı yerden devam etmesinin tarihi netleştikten sonra kalan 150 civarındaki ünitenin de satışa açılması bekleniyor.