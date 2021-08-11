  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
CHP’li belediye işçi kıyımına devam ediyor
Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı
Burdur'da orman yangını çıktı
Afganistan'ın Maliye Bakanı ülkeyi terk etti!
Ekonomi TMSF Ufuk Boru’yu satışa çıkardı
Ekonomi

TMSF Ufuk Boru’yu satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Şanlıurfa’daki fabrikasını 24 milyon 750 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 14:55:00 -
TMSF Ufuk Boru’yu satışa çıkardı

TMSF’nin Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon’un, kayyum olarak atandığı Ufuk Boru Sanayi ve Ticaret AŞ’nin varlıklarının, ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışına karar verildi. Söz konusu bütünlüğün kapsamı, şirketin Şanlıurfa’da bulunan tek katlı fabrika binası ve arsası ile fabrikada bulunan makine, ekipman ve demirbaşlardan oluşuyor. Muhammen bedeli 24 milyon 750 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 7 Eylül 2021’de saat 11.00’de TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay