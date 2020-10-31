TMSF, Ufuk Boru tesislerini satışa çıkarıyor

TMSF’den yapılan açıklamaya göre, spiral çelik boru üreten Ufuk Boru AŞ’nin Osmaniye’deki 35 bin metrekaresi kapalı, toplam 110 bin metrekare alana sahip üretim tesisi 25 Kasım tarihinde 89 milyon lira muhammen bedel ile ihaleye çıkacak. 17 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 46 bin metrekare alanlı Şanlıurfa’daki üretim tesisi ise 8 Aralık tarihinde 23 milyon 125 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. İhale şartları ve tesis ziyaretlerine ilişkin tüm bilgiler TMSF’nin internet sitesinde yer alıyor.