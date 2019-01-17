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TMSF iki şirketi satışa çıkardı

TMSF'nin Mer Su Sutek Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı

17 Ocak 2019 Perşembe 10:26
TMSF iki şirketi satışa çıkardı

İSTANBUL (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Mer Su Sutek ile Nurkay Makina ticari ve iktisadi bütünlüklerini satışa çıkardığını duyurdu.

TMSF'nin Mer Su Sutek Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına ilişkin ilanları, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Mer Su Ürünleri Hayvancılık Nakliye Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait alabalık yetiştirme çiftliğinde yer alan mal, hak ve varlıklar ile kira sözleşmesinden oluşan Mer Su Sutek Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, muhammen bedeli 1 milyon 515 bin lira olmak üzere 12 Şubat 2019 saat 11.30'da gerçekleştirilecek ihale ile satılacak.

Öte yandan, Fon Kurulu kararı ile revize edilen Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün de satışa çıkarıldı.

Gayrimenkuller, menkul mallar (demirbaşlar, makine ve teçhizatlar, taşıtlar, stoklar vs.), Türk Patent Enstitüsü nezdindeki haklar, taraf oldukları sözleşmeler ile sözleşmelerden doğan tüm varlıklardan oluştuğu kaydedildi Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 16 milyon 400 bin lira olarak belirlendi.

Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi 13 Şubat 2019'da saat 14.30’da yapılacak.

İhaleler kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ve açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:26
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