TMSF değerinde satışla devlete kazandırıyor

Türkiye’nin 2001 yılında yaşadığı krizin ardından 2003 yılında tüzel kişiliğini kazanan ve el konulan bankaların satışıyla adını duyuran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bugüne kadar çeşitli sebeplerle devlet tarafından el konulan şirketleri yöneterek adeta bir ‘holding’e dönüştü. TMSF bünyesindeki şirketlere atanan kayımlar, bu şirketlerin kârlarına da kâr ekleyerek büyütürken, değerine değer katılan bu şirketlerin satışıyla devlete de kazandırıyorlar.

‘TİCARİ META, SATILABİLİR’

Geçtiğimiz günlerde FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Boydak Holding yöneticilerinin ceza alması ve holding ve şirketlerde bulunan hisselerine el konulması kararı, yeniden gözleri TMSF’ye çevirdi.

Başkan Muhiddin Gülal, mahkeme kararının ardından Boydak Holding ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sonuçta bunların hepsi birer ticari meta. Satılabilir mi? Evet. Eğer değerini verebilecek birini bulabilirsek, buradaki her firma satılabilir” dedi.

YENİ SATIŞLAR GÜNDEMDE

TMSF, bu yılın ikinci yarısında satışa hazırladığı şirketlerle ilgili satış ihalesi tarihlerini de kamuoyuna duyurdu. Son olarak 31 Temmuz tarihinde Dumankaya Gebze Toyota Gayrimenkul ve Bayilik Satış İlanı’nı duyuran Fon, Sesli Tekstil’e ait 28 gayrimenkulü de satışa çıkardı. Sesli Tekstil’in Uşak’ta bulunan gayrimenkulleri için ilk ihale tarihi 2 Ağustos olarak belirlendi.

Daha önce Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan Hazim Sesli’nin sahibi olduğu Sesli Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’nin Uşak’ta bulunan 28 adet gayrimenkulü ihale ile satılacak. Çeşitli büyüklüklere sahip dükkanların fiyat aralığı 160 bin TL ile 560 bin TL arasında değişiyor.

TMSF’NİN İHALE TARİHLERİ

2 Ağustos 2018 Sesli Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Gayrimenkul Satış İlanı

6 Ağustos 2018 Basın Yayın Şirketleri’nin TMSF’ye devredilen makine ve teçhizatlarının satışı

14 Ağustos 2018 Karton Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti Satış ilanı

5 Eylül 2018 Ofisset Ofis Donanımları Ticaret ve İktisadi Bütünlüğü Satış İlanı