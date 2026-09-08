TMO'nun 255 liralık fındık taban fiyatı randıman farkıyla 275-280 liraya kadar yükseliyor

Giresun'da hasadı tamamlayıp ürününü kurutan fındık üreticileri, serbest piyasada oluşan fiyatların üzerinde alım yapan Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yöneldi. Ofisin Giresun kalite fındık için 50 randıman üzerinden açıkladığı 255 liralık taban fiyat, randıman farkıyla birlikte 275-280 liraya kadar yükseliyor.

Tirebolu ilçesindeki TMO alım deposuna fındıklarını getiren üreticilerin ürünlerinde randımanın 52 ile 55 arasında değiştiği görüldü. Yüksek randımanlı fındık getiren üreticiler, ürünlerini TMO'ya kilogramı 280 liraya yaklaşan fiyatlardan satabiliyor.

Tirebolu'ya bağlı Yalç köyünden fındığını TMO'ya getiren üretici Hamdi Yalçın, randımanı 53,5 gelen ürününü yaklaşık 275 liradan satmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Serbest piyasada fiyatların daha düşük seviyelerde olduğunu belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Serbest piyasada fındık fiyatı 190 lira civarında seyrederken ben fındığımı 275 küsur liradan TMO'ya sattım. Devlet fındık fiyatını 255 lira olarak açıklamıştı ancak fındığına iyi bakarsan randımanı ne kadar yüksek olursa fiyatı da o kadar yüksek oluyor. Ben yıl boyunca fındığıma emek harcadım. Sonra tüccara emanete bırakmak ya da serbest piyasaya satmak yerine iyi kuruttum, seçtim ve bugün 275 liranın üzerinde satabildim."

İl Başkanı Alkan alımları yerinde izledi

TMO'nun Tirebolu'daki alım merkezini ziyaret ederek fındık alımlarını yerinde takip eden AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, yüksek randımanın üretici açısından önemine değindi. Alkan, taban fiyatın randıman farkıyla ulaştığı seviyeyi şu sözlerle anlattı:

"Fındığın dönüm başına verimi ve fındığın randımanının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Fındığın kalitesine göre fiyat 255 liradan başlayıp 275-280 liraya kadar çıkabiliyor. Hatta genel itibarıyla 275 lira civarında satışlar gerçekleşiyor."

Fındıkta verimlilik ve kalitenin artırılması gerektiğini vurgulayan Alkan, "Daha önce de bahsetmiştik; önemli olan verimlilik, önemli olan kalitenin yüksek olması. Biz dönüm başına 50-55 kilolara düşen fındığımızı bir an önce 100 kilo üzerine taşımamız lazım. Randımanı da en az 52-53 seviyelerine oturtmamız lazım" dedi.

Fındık Araştırma Enstitüsü ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticilere bilgilendirme ve destek sağladığını belirten Alkan, sözlerini şöyle tamamladı: "Çiftçimizin her zaman yanında. Her zaman başvurabilirler, destek alabilirler; yeter ki emek etsinler. Bir işe ne kadar kıymet verilirse ve ne kadar emek edilirse o kadar verimli olur. Ürünümüze ve mahsulümüze sahip çıkalım. Hem de 255 liradan değil, 275-280 liradan."