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Ekonomi TMO'dan kritik ayçiçek yağı kararı! Fiyatlar...
Ekonomi

TMO'dan kritik ayçiçek yağı kararı! Fiyatlar...

Toprak Mahsulleri Ofisi, yurtdışından 24 bin ton ayçiçek yağı aldı. TMO'nun ithal ettiği ayçiçek yağı piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 13:14:00 -
TMO'dan kritik ayçiçek yağı kararı! Fiyatlar...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 23 Aralık’ta tamamlanan ihaleyle yaklaşık 24 bin ton ham ayçiçek yağı aldı.

Avrupalı ticaret kaynakları ihalede ithal yağların yanı sıra halihazırda depoda bulunan yağların da teklif edilebileceğini belirtti. Teslimatların 2 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

Kaynaklar, 6 bin tonluk kısmın Aves’ten ton başına 1,199.80 dolar fiyatla Tekirdağ limanı teslimatla alındığını, 18 bin tonluk kısmın ise yine Aves’in Türkiye’deki depolarından tahmini 1,218.80 dolara alındığını ve Mersin ve İskenderun limanlarına teslim edileceğini belirtti.

İhalelerde oluşan fiyatlar TMO’nun nihai onayına tabi olduğu için alım miktarları daha sonra değişebiliyor ya da alımlar tamamen iptal edilebiliyor.

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Yorumlar

Mustafa sağdıç

Bu ülkede Enflasyon zincir marketleri kapatmadan mümkün DEĞİL biri zam yaptımı ötekide yapmak zorunda kalıyor vebu zincir marketleri denetlemek çok ZOR çünkü bu para babaları paralarını piyasadan çektilermi hükümetin işi tamamen çıkmaza girer bu sebepten dolayı bu ülkede enflasyonu hortlatan zincir marketleri tabiki bu öneri bazılarının işine gelmez

Adem Aksu

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