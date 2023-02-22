TMO'dan kritik ayçiçek yağı kararı! 24 Şubat'a kadar...

Ayçiçek yağı ve buğday için TMO’nun ithalat için uluslararası ihale açıldığı öğrenildi. TMO, yaklaşık 48 bin ton ayçiçek yağı alımı için ihale açarken, buğday için bu rakam 790 bin ton oldu.



Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçek yağı ve buğday ithalatı için uluslararası ihale açtı. Buna göre tahmini 790 bin ton buğday ve 48 bin ton ham ayçiçek yağı ithalatı yapılması öngörülüyor.

Reuters’ın haberine göre buğday ihalesinde teklifler 28 Şubat'a kadar alınacak. Ham ayçiçek yağı ithalatı içinse teklifler 24 Şubat'a kadar alınacak. İhalede 13 Mart-13 Nisan ve 14 Nisan-14 Mayıs olmak üzere iki dönemde teslimat yapılması istendi.