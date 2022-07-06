TMO'dan ayçiçek yağları için yeni karar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ayçiçeği hasadına kısa bir süre kala 18 bin ton ham ayçiçeği yağı ihalesi yaptı. İki firmanın kazandığı ihaleyle ton başına bin 489 dolardan alım yapıldı.

Son yapılan ihaleye 7 firma katıldı. İhaleyle Yayla Gıda 12 bin ton ve Aves firması 6 bin ton alım yapacak.

TMO, artan ayçiçek yağ fiyatlarına karşı geçen yılın sonunda ihale ile piyasaya ucuz ürün vermek için ithalata yönelmişti. Diğer yandan TMO, bugün ayçiçek yağı fiyatlarına zam yaptı. TMO, daha önce 129 liraya satışa sunduğu 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını 135 liraya çıkardı.

DÜNYA'nın edindiği bilgiye göre TMO, üçüncü 18 bin tonluk ayçiçek yağ ithalatını dün yaptı. Sektör temsilcileri, ilk iki ihalede olduğu gibi son ihalede de TMO'nun yaklaşık 90 dolar daha pahalı mal aldığını ifade etti. Uluslararası yağ piyasasının şu an bin 400 dolar civarında olduğunu kaydeden sektör temsilcileri, TMO'nun son yaptığı ihalede ton başına ortalama 1489 dolardan ürün aldığını belirti.

TMO'nun 5 litrelik ayçiçek yağını 165 liraya mal ettiğini ve bunu 135 liradan sattığını aktaran sektör temsilcileri, devletin pahalı olan dönemde yağa müdahale etmesi doğru olduğunu, ancak hasada 10 gün kalmışken tekrar ihale açmanın doğru olup olmadığını tartışmaya başladı.