TMO: Türkiye’nin stok sorunu yok

Resul Ekrem Şahan Ankara

Ekmeğin maliyet ve fiyatının düşürülmesi amacıyla buğday, uygun fiyatlarla TMO stoklarından karşılanıyor. Un regülasyonu çalışması kapsamında firmalardan buğday talepleri toplanırken fırıncılara ve Halk Ekmek fabrikalarına yapılacak un satışına dair fiyat taahhüdü alınıyor. Un fabrikalarının taahhüt ettikleri fiyatlara uyup uymadıkları yakından takip ediliyor. Sonuçta ülkemizin toplam un üretiminin yüzde70’ini gerçekleştiren firmalar satış fiyatı taahhüdünü vererek TMO’dan ürününü teslim alıyor. Böylece fırıncılar ile Halk Ekmek fabrikaları uygun fiyatlı ekmek için uygun fiyatlı un temin edebiliyor” denildi.

Kanatlı sektörüne (yumurta ve beyaz et) ve süt üreticilerine yönelik mısır satışları da yapan TMO, bu uygulama için sadece mayıs ayında 225 bin ton mısır tahsis etti. Bu konuda yapılan açıklamada ise “Yem regülasyonunda da un regülasyonu gibi arz ve fiyat hareketliliğindeki belirsizlikler nedenleriyle sektörün yaşadığı endişeleri gidermek amacıyla tedbirler alındı. Yem regülasyonu çalışması ile hayvancılıkla uğraşan üreticiler ve yem sanayisi ürün tedariki sağlıyor. Et, süt ve yem maliyetlerindeki artışın önüne geçmek hedefleniyor” bilgisi verildi.

Bu yıl üretim daha fazla

TMO, buğdayda stok durumuna ilişkin ise “Gerek TMO, gerekse lisanslı depolar ve özel sektör elindeki stoklar dikkate alındığında bu sezon ülkemizde buğdayda bir sıkıntısı yaşanmadı. 2022 yılının ilk arpa hasadı; 13 Mayıs’ta Mardin’de Adana’da ise 14 Mayıs’ta Yumurtalık, Sarıçam, Karataş ilçelerinde başladı. 2022 yılı üretiminin geçen yıllara göre çok daha iyi olacağı bekleniyor” açıklamasını yaptı.