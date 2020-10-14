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Ekonomi TMO, kuru üzümde alım kriterini üretici lehine değiştirdi
Ekonomi

TMO, kuru üzümde alım kriterini üretici lehine değiştirdi

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk: - "İklimsel nedenlerle bu sene gelişmemiş dane oranının daha yoğun olması üzerine TMO, yeni alım şartları belirledi. Çiftçilerimiz bununla ilgili memnuniyetlerini bize iletiyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:59:43 -
TMO, kuru üzümde alım kriterini üretici lehine değiştirdi

MANİSA (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), Manisa'da kuru üzüm alımı için belirlediği "yüzde 5 gelişmemiş dane" kriterini yüzde 10'a revize ettiği bildirildi.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünleri mevcut kriterlere uyum sağlamayan üreticilerden gelen talep üzerine, bu yıl için "gelişmemiş dane" kriterinin esnetilmesi konusunda TMO'ya başvurduklarını söyledi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın tespiti, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla alım kriterlerinde üretici lehine revizyon yapıldığını bildiren Öztürk, şunları kaydetti:

"İklimsel nedenlerle bu sene gelişmemiş dane oranının daha yoğun olması üzerine TMO, yeni alım şartları belirledi. Özellikle Sarıgöl ve Alaşehir'de görülen gelişmemiş dane yoğunluğu nedeniyle üzümlerin alınamaması sorunu böylelikle giderilmiş oldu. Çiftçilerimiz bununla ilgili memnuniyetlerini bize iletiyorlar. Ben çiftçilerimiz adına sayın Bakanımıza ve TMO Genel Müdürlüğümüze şükranlarımı iletiyorum."

Üreticilerden Rıdvan Erdim de dün başlayan uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bazı arkadaşlarımızın üzümleri, yüzde 5'in üzerinde gelişmemiş dane olduğu için geri dönmüş. Bunun yüzde 10 seviyesine çıkarılması bizim lehimize bir revizyon oldu. Bunun için bakanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

TMO'nun özel işletmelerden daha iyi fiyatla üzüm aldığına dikkati çeken üretici Salih Babacan da "Tüccarlar gelişmemiş daneyi fire olarak bizden keserdi ancak burada yüzde 10 seviyesinde bir kriter olduğu için hepimiz memnunuz." diye konuştu.

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