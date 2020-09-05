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Ekonomi TMO kuru üzüm alımlarına başlıyor
Ekonomi

TMO kuru üzüm alımlarına başlıyor

TMO, kuru üzüm fiyatlarındaki istikrarsızlığı gidermek ve olası üretici mağduriyetini önlemek amacıyla pazartesi gününden itibaren kuru üzüm alımı gerçekleştirecek - Ofis, hazırlıklarını üreticilerce arz edilecek kuru üzümün tamamını alabilecek şekilde tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:07:48 -
TMO kuru üzüm alımlarına başlıyor

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kuru üzüm fiyatlarındaki istikrarsızlığı gidermek ve olası üretici mağduriyetini önlemek amacıyla pazartesi gününden itibaren alımlara başlayacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin duyurduğu alımlar için üretici tarafından arz edilecek kuru üzümün tamamını alabilecek şekilde hazırlıklar yapıldı.

Kilogram başına kuru üzüm alım fiyatı, no:10 için 13 lira, no:9 için 12,5 lira, no:8 için 12 lira ve no:7 için 11,5 lira olarak belirlendi.

TMO, 7 Eylül'den itibaren Manisa, Alaşehir, Buldan, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu ve Saruhanlı olmak üzere toplam 7 alım merkezinin yanı sıra İzmir ve Salihli Ticaret borsaları üzerinden alım gerçekleştirecek.

Ürün bedeli ödemeleri teslimden itibaren en geç 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına aktarılacak.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem almaları, Çiftçi Kayıt Sistemi bilgisini güncellemeleri, randevu almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri önem taşıyor.

Üreticilerin, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaralarını da yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

- Müdahaleyle fiyat arttı

TMO verilerine göre, 2018 yılında 262 bin ton olan çekirdeksiz kuru üzüm üretimi 2019 yılında 308 bin ton olmuştu. Fiyatların düşeceği beklentisi üzerine TMO alım gerçekleştirmiş ve kilogramı 9 lira olan fiyat, 10 liraya kadar çıkmıştı. TMO, geçen yıl 1658 üreticiden toplam 11 bin 605 ton çekirdeksiz kuru üzüm almıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Üzüm Rekolte Tahmin Komisyonlarınca yapılan çalışmalara göre bu yıl çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin geçen yıla göre yüzde 12'lik azalışla 271 bin ton olarak öngördüklerini belirterek, "Kuru üzüm piyasasını, açıkladığımız bu fiyatlardan aşağı düşürmemekte kararlıyız ve bunun için gereken her türlü argümanı kullanacağız. Üreticimizi asla mağdur etmeyiz." ifadesini kullanmıştı.

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