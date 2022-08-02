TMMOB sınav duyurusu yaptı
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Duyurusunda bulundu. Buna göre; 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6’ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmalarını başarıyla tamamlamış orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere ilanla duyurulan esaslar dahilinde yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınav günü: 17 Eylül 2022 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum yapılacaktır.
• Sınav başlama saati: 09.30
• Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri için en çok altı konuda sınav yapılacaktır.
•Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda
• Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test
• Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.
• Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 4 (dört) puandır.
• Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 26 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir.
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