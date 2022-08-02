TMMOB sınav duyurusu yaptı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Sınav günü: 17 Eylül 2022 Cumartesi günü her uzmanlık alanında tek oturum yapılacaktır.

• Sınav başlama saati: 09.30

• Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 25 dakikadır. Tek oturumda Oda yönetim kurulunca belirlenecek orman mühendisleri için en çok yedi konuda, orman endüstri mühendisleri için en çok altı konuda sınav yapılacaktır.

•Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda

• Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test

• Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 25 (yirmi beş) soru sorulacaktır.

• Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir sorunun değeri 4 (dört) puandır.

• Sınav başvuruları TEMDEM kurulunca 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar incelenecek, SMM sınavına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 26 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar duyurulacaktır. Başvuru sonuçları aynı zamanda online işlem merkezinden takip edilecektir.

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