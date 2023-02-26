TMMOB bildiğiniz gibi! "Deprem bölgelerinde inşaat başlamasın"

Depremin ardından “devlet nerede” argümanıyla halkı galeyana getirmeye çalışan çevreler, devletin enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte süratle başlattığı imar ve ihya faaliyetlerine ise “niye acele ediliyor” mantığıyla itiraza başladı.

Kentsel dönüşüm projelerine CHP’li belediyelerle birlikte Türkiye genelinde 768 durdurma davası açtığı ortaya çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), deprem bölgesinde süratle gerçekleştirilen imar faaliyetlerine de takoz oldu. Riskli yapıların yenilenmesine engel olan TMMOB, 11 şehirde Çevre Şehircilik Bakanlığınca başlatılan yeni konut seferberliğinin durdurulmasını istedi.

Evsiz kalan depremzedelere sıcak yuva inşa edebilmek için seferber olan bakanlığı eleştiren TMMOB, “kendilerine danışılmaması” dolayısıyla yanlış yapıldığını savundu. TMMOB’un ihya ve inşa çalışmasına karşı çıktığı açıklamasında, “Şehir Planlama mesleğini dışlayarak kent inşa etmeye çalışma düşüncesi başarısız olmaya mahkumdur” denildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 24 Şubat 2023’te yapılan “Geleceğimizin de yıkıma uğramaması için bu akıl dışılığı hep birlikte durduralım!” başlıklı açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Yalnızca konut alanlarının bir an önce inşa edilmesi konusuna odaklanmış; en temel bilimsel ve teknik gereklilikleri bile dışlayan bu yöntemle kadim bir geçmişe sahip kentlerimizin yeniden inşa edilemeyeceği açıktır. Şehir Planlama mesleğini dışlayarak kent inşa etmeye çalışma düşüncesi başarısız olmaya mahkumdur. İlgili makamların planlama meslek alanının tüm gerekliliklerini reddeden, planlamayı sadece süre kaybı olarak gören, yaşanan kayıplardan, felaketten ders çıkarmayan bu anlayışı karşısında tüm halkımıza sesleniyoruz: Geleceğimizin de enkaza dönüşmemesi için bu akıl dışılığı birlikte durdurmaya; yaşam hakkımıza, bilime, tekniğe, geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

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TMMOB'un deprem bölgesinde binaların hızlı şekilde yapılmasına itirazı, muhalefet medyasında da yankı buldu. Karar gazetesi bugünkü manşetinde hızlı imar girişiminin "sandık için yapıldığı" gibi akıl dışı hezeyanları manşet yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Şubat 2023 tarihinde yapılan açıklamaya göre; depremden etkilenen şehirlerde 1 milyon 250 bin binada hasar tespit çalışmaları yapıldığı 164 bin 321 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirlenmişti.

Ayrıca bölgede kalıcı konutların 1 yıl içinde tamamlanacağı; TOKİ eliyle 200 bin konutun kentlerde 70 bin konutun ise kırsal alanlarda inşa edileceği Cumhurbaşkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği” olarak paylaşılmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazmanın vurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: Haber7