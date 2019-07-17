TMB Başkanı Yenigün, AA Ekonomi Masası'na konuk olacak

TMB Başkanı Yenigün, AA Ekonomi Masası'na konuk olacak17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:36
ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, yarın Anadolu Ajansı (AA) Ekonomi Masası'na konuk olacak.
Yenigün, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Ekonomi Masası'nda, inşaat sektörünün beklenti ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunacak, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin bilgi paylaşarak son dönemdeki gelişmeleri değerlendirecek.
TMB Başkanı Mithat Yenigün'ün açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesapları "@anadoluajansi" ve "@aa_finans"tan takip edilebilecek. AA Finans aboneleri toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.
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