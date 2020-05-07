TL'ye saldırı sonrası dolarda son durum! O seviye işaret edildi

Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan Türk lirası ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalkarak, Türk lirasına değer kaybettirmeye yönelik manipülatif ataklarına devam ediyor. Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

Dünyada piyasaların seyrini koronavirüs salgını belirlemeye devam ediyor. Türkiye dahil pekçok ülke alınan tedbirleri gevşetmeye hazırlansa da salgının ekonomik etkileri bu yıla damga vurmaya devam edecek.

Son 1 haftada doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 3'e yakın bir yükseliş yaşadı. Dolar/TL de dün 7.20'lik psikolojik sınırın hemen altında bir kapanış yaptı. Gün genelinde 12 kuruş yükseldi.

Gece saatlerinde düşük hacimli piyasada yükselişini sürdüren dolar yeni güne 7.21 liranın üzerinde başladı. Analistler 7.20'nin aşılmasıyla 7.23'ün önemli bir direnç seviyesi olduğunu belirtti.

Çin-ABD gerginliği

Koronavirüs salgınının yanında ABD'nin salgın sebebiyle Çin'e yönelik yaptığı suçlayıcı açıklamalar da ayrıca piyaslar açısından ayrıca bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. ABD basını Trump yönetiminin Çin ürünlerine yeni vergiler getirmeye hazırlandığını bildirdi. Bu haberler şimdiye kadar yalanlanmadı. Dolayısıyla yeni bir ticaret savaşı endişesi doğmaya başladı.