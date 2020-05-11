TL'ye operasyon çekmişlerdi! BDDK'dan 3 bankayla ilgili yeni açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), BNP Baribas SA, Citibank NA ve UBS AG’ye 7 Mayıs günü getirdiği işlem yasağını bugün kaldırdı.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de dün manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini söyleyerek, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kalkar, ama soruşturma sürecek" demişti.

BDDK perşembe günü aldığı kararda ikinci bir duyuruya kadar BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin Türk bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit ettiğini belirterek, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar vermişti.

Bu sabah alınan kararla bu işlem yasağı kaldırıldı.