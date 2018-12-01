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TL’ye güven artıyor

13 Ağustos’tan bu yana yüzde 34 değer kazanan TL'ye, ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen son açıklamaların da gösterdiği sonuçlara göre yerli ve yabancı fonların talebi artıyor.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:00
TL’ye güven artıyor

Dolarda Yeni Ekonomi Programı’yla (YEP) yatırımcılara güven verilmesinin ardından başlayan gerileme eğilimi devam ediyor. Yerli ve yabancı fonların TL talebi artıyor. Talebi ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen son açıklamalar perçinledi. Başkan Jerome Powell’ın faiz artışlarının duracağı sinyalini vermesiyle dolar yüzde 1,5 eriyerek önceki gün 5,13 liraya kadar düştü. Ekonomik saldırıların etkisiyle 7,20 lira seviyelerinin test edildiği 13 Ağustos’tan bu yana TL, dolar karşısında yüzde 34 değer kazanarak dünya lideri oldu. Yatırım stratejistleri, dolarda geri çekilmenin devam etmesi halinde 5 lira bandının görülebileceğini dile getirdi. Aynı stratejistler, “Sislerin dağılması, dalgaların durulmasıyla yatırımcılar önlerini görmeye başladı. Şüphesiz yeni yatırım kararlarının alınmasında bu durum önemli rol oynuyor” yorumunu yaptı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 10:00
  1. Yeni Ekonomi Programı (YEP)
  2. Jerome Powell
  3. Ekonomik saldırılar

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