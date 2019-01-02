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TL’den sıfır atma örnek oldu

1 Ocak 2009'da paradaki "Yeni" ibaresinin kaldırılmasındaki süreçte yakalanan başarı birçok ülkeye örnek olurken, Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana’nın da aralarında bulunduğu ülkelere, banknot basımı, geçiş süreci ve iletişim politikası gibi konularda destek olundu.

02 Ocak 2019 Çarşamba 12:27
TL’den sıfır atma örnek oldu

1 Ocak 2009’da paradaki “Yeni” ibaresi kaldırılarak, geleneksel para birimi Türk Lirasına dönülmesi sürecinde sağlanan başarı birçok yabancı ülke merkez bankasına cesaret verdi. Romanya, Azerbaycan, Zimbabve, Afganistan ve Gana’nın da aralarında bulunduğu ülkelere, banknot basımı, geçiş süreci ve iletişim politikası gibi konularda destek olundu. 1 Ocak 2010’da dolaşımdan kaldırılan E8 Emisyon Grubu 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 YTL banknotlar 10 yıllık zaman aşımı süresinin sonu olan 31 Aralık 2019’a kadar Merkez Bankası ve dahili muhabiri banka olan Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilebilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 12:27
  1. Türk Lirası
  2. banknot basımı
  3. iletişim politikası
  4. E8 Emisyon Grubu
  5. Ziraat Bankası
  6. Merkez Bankası

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