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Siyaset O da yarın Özel’in ekibine katılacak! Besim Dutlulu da CHP’den istifa etti
Siyaset

O da yarın Özel’in ekibine katılacak! Besim Dutlulu da CHP’den istifa etti

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O da yarın Özel’in ekibine katılacak! Besim Dutlulu da CHP’den istifa etti

Manisa Büyükşehir Belediye (MBB) Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Halk Partisi’nden(CHP) istifa ettiğini açıkladı. Dutlulu, yarın düzenlenecek törenle Yeni Parti’ye katılacak.

Özgür Özel’in Yeni Parti’yi kurmasından sonra CHP’den istifalar yaşanıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Dutlulu, yarın düzenlenecek törenle Yeni Parti’ye katılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından "Yeni bir başlangıç" notu ile yaptığı paylaşımla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Dutlulu, yarın Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda düzenlenecek programla Yeni Parti’ye katılacak. Törende Dutlulu’nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, CHP’li ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile kadın ve gençlik kollarının da Yeni Parti saflarına katılacağı öğrenildi.

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