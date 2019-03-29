0553 313 94 23

TKYD’nin yeni başkanı Feyyaz Ünal oldu

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) 9’uncu Olağan Genel Kurulu’nda, yeni Yönetim Kurulu seçildi.

29 Mart 2019 Cuma 12:08
TKYD’nin yeni başkanı Feyyaz Ünal oldu

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) 9’uncu Olağan Genel Kurulu’nda, yeni Yönetim Kurulu seçildi. Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Feyyaz Ünal’ı seçti.



Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) 9’uncuOlağan Genel Kurulu, İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Kurul toplantısında, TKYD’nin yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilirken, Genel Kurul sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren yeni Yönetim Kurulu, TKYD Başkanlığı’na Feyyaz Ünal’ı getirdi. Derneğin başkan yardımcıları ise Tamer Saka, Onur Çevikel ve Duygu Yılmaz oldu.



2003 yılında kurulan ve bugün artık 55’i kurumsal, 600’den fazla bireysel temsilci ile özel sektör, medya, düzenleyici kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında önemli bir iletişim ağı görevi üstlenen TKYD’nin Genel Kurulu öncesi, 3 yıl üst üste TKYD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan isimler için bir ödül töreni düzenlendi.



“Kurumsal yönetimde iyi uygulamaların artırılması için çalışmayı sürdüreceğiz”


TKYD Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Feyyaz Ünal, yaptığı konuşmada, Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek, Türkiye’de, adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet gösteren TKYD’nin başkanlığına getirilmekten dolayı gurur duyduğunu söyledi.



Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “İnsan en iyi yaparak öğreniyor. Yapabilmek için de hakkında fikir sahibi olmak lazım ki bunu ancak doğru insanlarla doğru ortamlarda bir arada olarak gerçekleştirebiliriz. TKYD’nin en büyük faydası bence budur; kurumsal yönetimi özümsemiş kişilerle birlikte vakit geçirme imkanı. Yönetim kurulu olarak başarılı bir dernek devralıyoruz. Ali Pandır’a ve geçmiş dönem yönetim kuruluna bu imkanı oluşturdukları için teşekkür ederiz. TKYD olarak bundan önce olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemizde kurumsal yönetimde iyi uygulamaların artırılması için çalışmayı sürdürecek, kurumlara bu yolda rehberlik etmeye devam edeceğiz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) Göçmenlerin kaçırdığı geminin Türk kaptanından İHA’ya açıklama
    1. (Özel haber) Göçmenlerin kaçırdığı..
    2. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    3. Yavaş’ın kardeşini CHP’li sakat..
    4. Tosya’da kız kuran kursu yenilenecek
    5. İşte bu haftaki Cuma hutbesinin konusu
    6. Market fareleri güvenlik kameralarında
    7. Fenerbahçe'den transfer bombası Mesut..
    8. Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan..
    9. MTSO’da ABD’de yatırım fırsatları..
    10. Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor
    11. Öğrencilerden Bodrum Belediyesine..
    12. RÖPORTAJ - "Bu topraklar Bangsamoro..
    13. Hüyük’te kitap okuma etkinliği
    14. AÜ’de iletişim öğrencilerine reklam..
    15. Kağıda dayalı iş modeli bitiyor
    16. Başkan Alıcık, “İlk günkü aşkla..
    17. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    18. Feribotta 16 bin 900 dolar buldu!..
    19. Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    20. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet..
    21. Televizyonu işte böyle alıp gitti
    22. Ayasofya'nın müze olması tamamen..
    23. Türkiye’nin harekatlarda kullandığı..
    24. Can Orhun, ikinci kitabıyla..
    25. Ahlat’ta ‘Sakin Şehir’ toplantısı
    26. "İran'da ekonomi İran-Irak..
    27. Başkan Özakcan esnaf ziyaretlerini..
    28. NTO’da tarım ve hayvancılık destekleri..
    29. Turizm sezonu öncesi uyuşturucu..
    30. Lavrov’dan Golan Tepeleri açıklaması
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak