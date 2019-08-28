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TKP/ML üyesi 3 terörist enselendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Tunceli'de TKP/ML üyesi 3 terörist ile bunlara yardım eden 1 kişi enselendi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
TKP/ML üyesi 3 terörist enselendi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de TKP/ML üyesi 3 terörist ile bunlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Tunceli
  3. TKP/ML

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