TKP/ML üyesi 3 terörist enselendi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Tunceli'de TKP/ML üyesi 3 terörist ile bunlara yardım eden 1 kişi enselendi.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de TKP/ML üyesi 3 terörist ile bunlara yardım eden 1 kişinin yakalandığını açıkladı. Ayrıntılar Geliyor...

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