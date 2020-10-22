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Gündem TKP'liler önce Müslümanları hedef aldı sonra mağdur edebiyatı yaptı!
Gündem

TKP'liler önce Müslümanları hedef aldı sonra mağdur edebiyatı yaptı!

“Cemaatin, tarikatin iyisi yoktur." diyerek Müslümanları kışkırtan Türkiye Komünist Partisi(TKP) üyeleri uğradıkları saldırı sonrasında mağdur edebiyatı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 23:57:00 - 2020-10-23 00:01:17
TKP'liler önce Müslümanları hedef aldı sonra mağdur edebiyatı yaptı!

Yeniakit.com.tr

Sovyet artığı Lenin'in Türkiye'deki şubesini devam ettiren Türkiye Komünist Partisi(TKP) İzmir’de tarikatlere yönelik kara propaganda yaparak tahrik edici açıklamalarda bulundu. Müslümanlara yönelik kışkırtıcı ifadeler kullanan TKP'liler saldırıya uğradıklarını söyleyerek de mağdur edebiyatı yaptı.

TKP'lilerin tarikat hazımsızlığı

Tarikat ve cemaatleri hedef alan TKP üyeleri, İslami kesimi ‘gericilikle’ suçlayıp tahrik etti. Tek işleri, ülkede karışıklık çıkartıp devlet düşmanlığı yapmak olan TKP’liler tarikatlerin ülkeyi tehdit ettiği safsatasını söyledi.

“Cumhuriyetle, laiklikle, bilimle, sanatla, kadınla kavgalılar, çünkü aydınlık bir ülkede yaşamaya tahammülleri yok.” ifadelerini kullanan TKP üyeleri, ülkeyi geriye götürenin tarikatler olduğunu savundu.

İslami kesimi gericilikle suçladılar

90’lı yıllarda bilhassa 'başörtülülere' olmak üzere dindarlara yönelik insanlık dışı muameleyi 21. yüzyılda tekrar görmeyi arzulayan TKP’lilerin ifadeleri üstad Necip Fazıl Kısakürek’in, ‘Siz uzaya mekik gönderdiniz de başörtüsüne mi takıldı?’ sözlerini tekrar hatırlattı.

Devletin malına zarar verip, polisine askerine taş fırlatmayı adet haline getiren TKP’liler, ülke için faydalı bir şey yapıyormuş gibi bir de İslami kesimin ülkeyi bilimden,sanattan uzaklaştırdığını savundu.

Önce kışkırttılar sonra mağdur edebiyatı yaptılar

İfadelerini daha da ileri boyuta taşıyan TKP üyeleri “Cemaatin iyisi yoktur. Türkiye’de tarikatların varlığını iyi ve kötü üzerinden tartışan tüm siyasetçiler, bu sömürücü düzenin varlığını güçlendirmektedirler.” ifadelerini kullandı.

Karışıklık çıkarmak için her türlü alçaklığı deneyen TKP’liler kendilerine yönelik saldırı olduğunu da açıkladı. İşlerine geldiği zaman demokratik bir dünyadan bahseden TKP’lilerin kışkırtıcı açıklamalarına karşı Müslümanlardan tepki gelince bu durumdanda Müslümanları suçlu buldular.

'Hem istediğimizi söyleriz, hem de kimse bir şey diyemez' mantığıyla hareket ederek Müslümanları aşağılık ifadelerle tahrik etmeye çalışan TKP'lilerin çağdaşlığı buysa eğer, böyle çağdaşlık olmaz olsun!

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