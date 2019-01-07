TKP'den CHP'ye 'sosyal demokrat' eleştirisi: İZBAN işçisini dövecek sosyal demokrat...

TKP Merkez Komite Üyesi Mehmet Kuzulugil, CHP'ye 'sosyal demokratlık' eleştirinde bulundu.

Kuzugil, CHP İzmir MilletvekiliTacettin Bayır'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma Bakanlığı ortaklığında faaliyet gösteren İZBAN işçilerine yüzde 25 oranında zam yapılmasına ilişkin sözleri üzerinden CHP'yi eleştirdi.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Kuzugil, asgari ücret zammının sosyal demokratlara rağmen iyi olduğunu belirtti.

'İZBAN işçisini dövecek sosyal demokrat halkım varken...'

İZBAN işçileri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen ve zam pazarlığın ilişkin olarak CHP milletvekili Bayır'ın, "Bu zam oranı iş dünyasını Aziz Bey'e düşman eder. Bu zammı duyan özel sektör ve kamu çalışanları da doğal olarak, aynı oran üzerinden, işverene zam isteğinde bulunacak" açıklamalarını değerlendiren Kuzugil, "Asgari ücrette % 26 zam yine iyiymiş gerçekten. Baksanıza "% 25 zammı niye kabul etmiyorsunuz" diye İZBAN işçisini dövecek sosyal demokrat halkım varken... Sendika ağalarının ağalığı da nedense patronla uzlaştıklarında değil uzlaşmadıklarında akla geliyor." ifadelerini kulllandı.