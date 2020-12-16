TKDK'den Samsun'da 78 projeye 8 milyon 990 bin 45 lira hibe

SAMSUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), Samsun'da 2020 yılı içinde 78 projeye 8 milyon 990 bin 45 lira hibe desteği sağladığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, TKDK İl Koordinatörlüğünün hibe ödemelerini sürdürdüğü belirtildi.

TKDK Samsun İl Koordinatörlüğü olarak 2020 yılı içinde bugüne kadar, IPARD programı kapsamında 78 projeye toplam 8 milyon 990 bin 45 lira hibe ödemesi gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Beş adet süt üreten tarımsal işletmeye 1 milyon 996 bin 972 lira, 2 kırmızı et üreten tarımsal işletmeye 605 bin 247 lira, bir kanatlı et üreten tarımsal işletmeye 228 bin 479 lira, 2 meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlamasına yönelik tesise 839 bin 468 lira, bir unlu mamuller üretim tesisine 835 bin lira, 58 tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği işletmesine 2 milyon 810 bin 391 lira, bir arıcılık işletmesine 44 bin 550 lira hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir."

- "Yatırım değeri 428,50 milyon lira olan 1157 proje ile sözleşme imzalandı"

Samsun'da Yakakent-Alaçam, 19 Mayıs, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Havza ve Ladik'te oluşturulan Yerel Eylem Grubu'na (YEG) toplam 1 milyon 629 bin 936 lira avans ödemesi yapıldığı da aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB-Türkiye eş finansmanı ile yürütülen proje kapsamında, Samsun'da YEG'lerin hazırlamış oldukları kalkınma stratejilerinin uygulanması için toplam 16,2 milyon lira hibe tahsis edilmiştir. YEG'ler hitap ettikleri bölgeleriyle ilgili oluşturdukları yerel kalkınma stratejilerine uygun yatırım yapabilecekler ve bölgenin gelişmesine önemli faydası olacak projeler yüzde 100 hibe ile desteklenecektir. Kuruluş amacı, mevcut ve yeni kurulacak olan işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmak olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, üretici ve yatırımcılarımızı hibe ile desteklemeye devam etmektedir. Samsun İl Koordinatörlüğü olarak, bugüne kadar toplam yatırım değeri 428,50 milyon lira olan 1157 proje ile sözleşme imzalanmış ve yatırımlarını tamamlayan 1022 projeye toplam 127,4 milyon lira hibe ödenmiştir. Yatırımları devam eden 135 projeye de yatırımlar tamamlandığında 64,42 milyon lira daha hibe ödenecektir."

Görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, kırsal kalkınma alanındaki yatırımlara sağladığı destekler ile çok önemli bir vazifeyi yerine getiren TKDK ile tarımda nitelikli projelerin hayata geçirildiğini, il genelinde gerçekleştirilen yatırımların ve sağlanan desteklerin takdire şayan olduğunu belirtti.