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Spor TKBL Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu
Spor

TKBL Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:50:50 -
TKBL Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarının katılımıyla düzenlenen Federasyon Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda, çeyrek final maçları sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor, BOTAŞ Gelişim, Emlak Konut ve Antalya 07 Basketbol takımları, adlarını yarı finale yazdırdı.

Kupanın final karşılaşması, 14 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

Bugün oynanan çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar ve yarınki yarı final karşılaşmalarının programı şöyle:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Yalova VİP: 69-65

BOTAŞ Gelişim-ICC Yatırım Sakarya Yükseliş: 86-61

Emlak Konut-Çeşme Basketbol: 79-69

Edremit Belediyesi Gürespor-Antalya 07 Basketbol: 55-74


- Yarı final


15.15 Bursa Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ Gelişim

17.30 Emlak Konut-Antalya 07 Basketbol

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