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Ekonomi TKBB ile UNDP’den kritik iş birliği
Ekonomi

TKBB ile UNDP’den kritik iş birliği

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme-UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (Istanbul International Center for Private Sector in Development -IICPSD) ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) iş birliğine gitti. İş birliğiyle İslami finanstan faydalanılarak kalkınmanın devamlı kılınması amaçlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 09:42:00 - 2021-03-06 10:00:29
TKBB ile UNDP’den kritik iş birliği

Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nden (TKBB) önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme-UNDP) İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (Istanbul International Center for Private Sector in Development -IICPSD) tarafından ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Özel Sektör ve Vakıflar Stratejisi’nin uygulandığı vurgulandı.

Anlaşma imzalandı

Bu stratejiyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde özel sektörün dönüştürücü bir rol oynamasının amaçlandığı belirtilerek, şöyle denildi: “TKBB, Türkiye’deki katılım bankacılığı sektörünü sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeyi ve İslami finans ürünleri ile hizmetlerine erişimi küresel düzeyde genişletmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda UNDP ve TKBB bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. İlgili taraflar, İslami finans sektöründen faydalanılarak küresel hedeflerin hayata geçirilmesi, girişimlerin desteklenmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının keşfedilmesi konusunda ortak hareket edilmesi üzerine anlaşmaya varmışlardır.

Önemli taahhüt

UNDP IICPSD ve TKBB sürdürülebilir kalkınmada İslami finansın rolünü arttırmak için iş birliği yapmışlardır. Yeni pazarlarda İslami finansın gelişimini desteklemeyi taahhüt etmişlerdir. Ayrıca UNDP IICPSD ve TKBB, gelişmekte olan ülkelerde sektörün gelişimine katkıda bulunma sözü vermiştir.”

Bilgi birikimimizi aktaracağız

TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, UNDP IICPSD’nin ortak girişimde bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akyüz, şunları kaydetti:  “İslami finans endüstrisinin gelişme aşamasında olduğu ülkelere bilgi birikimimizi aktarmak için UNDP IICPSD’yle iş birliği yapmak bizi mutlu ediyor. Bu iş birliğinin İslami finans sisteminin küresel ölçekte yaygınlığını arttıracağına inanıyoruz. TKBB olarak Türk katılım bankacılığı deneyiminin marifetleriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulama faaliyetlerine katkıda bulunma sorumluluğunu kendimize atfediyoruz. UNDP IICPSD ekibiyle koordinasyonun İslami finans endüstrisi üyeleri arasında daha uyumlu performans sonuçlarına sahip olmak için her ülkenin en iyi uygulamalarını modelleyen dengeli bir endüstri oluşturmakta bir katalizör görevi göreceğini umuyoruz.” IICPSD Direktörü Sahba Sobhani de “TKBB’yle İslami finans ve etki yatırımcılığından yararlanarak sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktayız.  İslami finansın gelişmesinde büyük payı olan TKBB’nin girişimlerini desteklemek bizim için çok ama çok önemlidir” diye konuştu.

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