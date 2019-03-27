Tiyatrolar gününde ilkokulda anlamlı etkinlik

İstanbul’a içme suyunu karşılayan Düzce’yi İSKİ unutmadı. “Damlacık Okullarda” projesiyle çocuklara suyun önemini anlatmayı amaçlayan gösteri Dünya Tiyatrolar Günü’nde Azmimilli İlkokulunda öğrencilerinin beğenisine sunuldu.

İSKİ, yaptığı organizasyon ile Dünya Tiyatrolar Günü’nde Azmimilli İlkokulu’nda “Damlacık Okullarda” gösterisini sahneledi. Okul bahçesinde düzenlenen organizasyonda sahneye çıkan su maskotları ve tiyatro oyuncusu şarkılar söyleyerek çocukları suyun önemi konusunda bilgilendirdiler. Sahnedeki ağabeylerinin su ve temizlik konusunda sorularını cevaplandıran minikler, maskotlarla birlikte şarkılar söyleyerek danslar da ettiler.

Programa Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve eşi Nursel Ay ile Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak ve Düzceli sanatçı Recep İvedik serisi oyuncusu Nurullah Çelebi’de katıldı.

Dursun Ay, sahnede yaptığı konuşmada çocuklarının da Azmimilli İlkokulu’nda okuduklarını ifade ederek okulun kendisinde farklı bir yeri olduğunu söyledi. Dursun Ay; “Bu okul benim için çok önemli. Benim çocuklarımda bu okulda okudu. Ayrıca bugün Dünya Tiyatrolar Günü. Bu vesileyle gününüz kutlu olsun. Tiyatro eğlendirirken bilgilendiren bir okuldur. Tiyatroyu sevdiğinizi görüyorum” dedi.

Ardından da organizasyona katkılarından dolayı Belediye Başkanı Dursun Ay, İSKİ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Ayaz ve Düzceli sinema oyuncusu Nurullah Çelebi’ye okul öğrencileri çiçek verdiler. Nurullah Çelebi ise çiçeğini alırken yaptığı konuşmada tiyatronun önemini vurgulayarak; dünya Tiyatrolar günün kutladı.

Ardından sahnede şarkı söyleyen oyuncu ağabeylerine ilkokul öğrencisi minikler ile birlikte Belediye Başkanı Ay ve eşi Nursel Ay’da tempo tutarak eşlik etti.

Proje kapsamında İstanbul’da 150 okulda yapılan gösteri, ilk defa İstanbul dışında Düzce’de yapıldı.