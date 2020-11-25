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Aktüel Tiyatro oyuncuları kadına şiddette farkındalık için yanan ormanda kısa film çekti
Aktüel

Tiyatro oyuncuları kadına şiddette farkındalık için yanan ormanda kısa film çekti

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:17:33 -
Tiyatro oyuncuları kadına şiddette farkındalık için yanan ormanda kısa film çekti

HATAY (AA) - İskenderun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tiyatro oyuncuları, yanan ormanda çektikleri kısa filmle kadına yönelik şiddete dikkati çekti.

Belediye bünyesinde faaliyette bulunan tiyatrocular, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak istedi.

Oyuncular kentte geçen ay çıkan yangında zarar gören ormanda, kadına yönelik şiddet konulu kısa film çekti.

Filmde, "Kadın, erkeğin kaburgasından yaratıldı. Ayaklarından yaratılmadı, ezilir diye. Başından da yaratılmadı, üstün olmasın diye. Ama göğsünden yaratıldı, eşit olsun diye. Kolun biraz altından yaratıldı, korunsun diye. Kalp hizasından yaratıldı, sevilsin diye.." ifadelerine yer verildi.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da yazılı açıklamasında farkındalık oluşturmak amacıyla filmin çekildiğini ifade ederek, kadınların şiddet görmediği daha güzel bir dünya için çalıştıklarını belirtti.


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