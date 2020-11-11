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Ekonomi Tivibu'da ekimde en çok animasyon izlendi
Ekonomi

Tivibu'da ekimde en çok animasyon izlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:26:41 -
Tivibu'da ekimde en çok animasyon izlendi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da ekim ayında en çok “Karlar Ülkesi” seyredilirken, en çok izlenen tür de yüzde 42 ile animasyon oldu.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, sinema kanalları ile Seç İzle, Kırmızı Halı ve dönemsel film klasörlerindeki güncel yapımlarla izleyiciye zengin sinema içerikleri sunmaya devam ediyor.

Tivibu’nun ekim ayı sonuçlarına göre, Kırmızı Halı klasöründe en çok izlenen yapım olarak “Karlar Ülkesi (Frozen)" öne çıkıyor. Walt Disney yapımı “Karlar Ülkesi”nde sonsuz kışa mahkum edilen bir krallığı birbirlerine olan sevgileriyle kurtaran iki kız kardeşin hikayesi anlatılıyor.

Yüzde 42 ile en çok animasyon türünün izlendiği Kırmızı Halı klasöründe, yüzde 27 ile aksiyon-macera, yüzde 11 ile komedi türü en çok tercih edilen içerikler oldu. Kırmızı Halı’nın en çok izlenen diğer yapımları ise sırasıyla "Moana", "Zootropolis: Hayvanlar Şehri", "Arabalar", "Kirpi Sonic", "Feride", "Hababam Sınıfı Yeniden", "Scooby-Doo! Mutlu Cadılar Bayramı", "Arabalar 2", "Harry Potter ve Felsefe Taşı" oldu.


- Seç İzle’de çocuk içerikleri zirvede


Seç İzle klasöründe ise ekimde en çok izlenen tür yüzde 34 ile çocuk içerikleri oldu. Çocuk yapımlarını yüzde 20 ile dizi, yüzde 9 ile de animasyon takip etti.

Seç İzle klasörünün zirvesinde yer alan “Küçük Ayak” isimli yapımda, Kocaayak efsanesi tersine çevriliyor, bu defa Kocaayak yerine insanlar efsaneleştiriliyor.

Seç İzle klasörünün öne çıkan diğer yapımları ise "Aquaman", "Fantastik Canavarlar: Grindelwald’in Suçları", "Akıllı Balık", "Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde", "Venom: Zehirli Öfke", "Çakallarla Dans 5", "Genç Titanlar Filmi", "Alfa Kurt", "Kaptan Phillips" olarak kaydedildi.

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