Tivibu ve Da Vinci TV'den Babalar Günü'ne özel yarışma

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, popüler kanalları arasında yer alan Da Vinci TV ile çocuklara eğitici ve eğlenceli bir mobil oyun ekranı sunmak için Babalar Günü'ne özel yarışma düzenliyor.



Türk Telekom ve Da Vinci TV ortak açıklamasına göre, Babalar Günü'ne özel düzenlenecek yarışmayı kazanan 50 talihli Da Vinci TV'nin mobil uygulaması olan COPPA sertifikalı Azoomee'den 1 yıllık abonelik kazanacak.

Azoomee ile çocuklar 21'inci yüzyıl becerilerini, merakını ve hayal gücünü besleyen dijital oyunlar ve videolara kolayca erişebilecek.

Yarışmacılar önce 10-21 Haziran tarihleri arasında "@azoomeekids_tr" ve "@tivibu" Instagram hesaplarını takibe alacak.

Ardından Tivibu'nun Instagram resmi hesabı üzerinden kampanya için paylaşılan gönderideki "Şimdi çocuklarınızın babaları ile oynamayı en sevdiği oyun nedir?" sorusuna yorumlarda yanıt verecek.

Yanıtlarında 3 arkadaşını etiketleyen herkes yarışmaya katılabilecek.

Katılımcıların yanıtları jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmayı kazanan 50 kişi, 24 Haziran'da Tivibu'nun resmi Instagram (@tivibu) hesabından duyurulacak.



Da Vinci TV'nin mobil uygulaması Azoomee kodlama, bilim, matematik, sayılar, bulmacalar, mantık, problem çözme, strateji, meydan okuma, zekâ oyunları ve yaratıcılık konularında birçok eğlenceli, eğitici oyun ve etkinlik barındırıyor.

Konusunda uzman eğitim teknoloji uzmanları tarafından oluşturulmuş içerikleri ve algoritmasız arka planıyla YouTube Kids ve Netflix Kids'den farklılaşan Azoomee, AppStore'dan ücretsiz indirilip 30 gün ücretsiz kullanılabiliyor.

