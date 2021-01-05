Titreme hastalığı neden olur nasıl geçer? Titreme hastalığı tedavisi

Tıpta tremor olarak adlandırılan titreme, vücudun belli bir bölümünün özellikle bir ya da daha fazla uzvun, istemsiz ve ritmik bir şekilde hareket etmesi olarak tanımlanır. Titreme, çoğu zaman kontrol edilemez bir sallanma olarak görülür ve bu rahatsızlık, çoğunlukla stres ve tüketilen besinlere bağlı olarak ortaya çıkar.

Titreme hastalığı neden olur, nasıl geçer?

Titreme (Tremor) hastalığının türleri vardır. Tremor türlerinden biri olan Esansiyel Tremor, ellerde, bacaklarda, seste, gövde de ve kalçada görülen ritmik titremeye yol açan nörolojik hastalıktır.

Günlük pratikte en sık rastlanılan hareket bozukluğu olan Esansiyel tremor cinsiyet farkı gözetmeksizin sıklıkla 60 yaş üzerinde gözlenir. Titremeler; yemek yerken veya yazı yazarken kişiyi rahatsız edecek boyutlara gelebilir. Titreme şikayeti ile gelen hastaya ailede el titremesi öyküsü olup olmadığı sorulmalıdır.

Esansiyel tremor sıklıkla tek taraflı ve elde başlar, hastalık ilerledikçe kafada sallanma, seste titreme ve bacaklarda titreme gözlenebilir.

Genellikle Parkinson hastalığı ile karıştırılsa da, temel titreme başka bir hastalığa bağlı değildir. Esansiyel Tremorun nedeni tam olarak bulunamamıştır ancak genetik olduğu düşünülmektedir. Genellikle ailede birden çok kuşakta bu rahatsızlık görülür.

Esansiyel titreme, inme hariç tüm nörolojik hastalıkların en sık görülenidir. Parkinson hastalığından daha yaygındır. 100 binde 350 gibi bir sıklıkla dünyada en fazla görülen hareket hastalığı olarak nitelendirilir.

Diğer Tremor Çeşitleri

Fizyolojik tremor nedir?

Fizyolojik tremor; genellikle strese bağlı olarak gelişen olaylar sonucu meydana gelir. Anksiyete bozukluğu, kafeinli içecek tüketimi, aşırı yorgunluk, kan şekeri düşmesi sonucunda ellerde oluşabilecek geçici titremelere denir.

Patolojik Tremor (hastalığın eşlik ettiği) nedir?

Titremeye neden olabilecek beyinde ya da beyincikte bir hastalığın olması, kalıtsal bir hastalığın bulunması (Esansiyel Temor) ya da Parkinson hastalığının varlığı patolojik tremor olarak tanımlanır.

Ortostatik Tremor, Periferik Nöropati ve alkol yoksunluğunda karşımıza çıkabilir.

Parkinson tremorunda titreme genellikle tek taraflı başlar ve çoğunlukla istirahat halinde ortaya çıkar. Gün içinde değişen şiddetlerde aralıklı olarak görülebilir ve uykuda kaybolur, stres durumunda ise şiddetlenir. Tipik belirtisi ise para sayma hareketi yapar gibi, işaret ve başparmağın birlikte titremesidir.

Serebellar tremor beyinciği etkileyen damarsal, tümöral, dejeneratif ya da kalıtsal nedenli hastalıklarda görülür. İstemli bir hareket sırasında ortaya çıkar. Örneğin kişi elektrik ya da asansör düğmesine basarken titreme meydana gelir.

Ortostatik tremor ayağa kalktıktan birkaç saniye sonra bacaklarda görülür. Kişi durduğu müddetçe devam eder ve düşmeye yol açabilir. Oturunca veya destek alındığında ise belirtiler sona erer.

Titreme Hastalığı (Esansiyel Tremor) nasıl tedavi edilir?

Esansiyel tremor hastalarına, bulguya yönelik ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisi ile sonuç alınamayan durumlarda cerrahi tedavi tavsiye edilir.

En güncel cerrahi tedavi yöntemi olarak beyin stimulasyonu olarak bilinen beynin derin yapılarına yerleştirilen (elektrod) beyin pili ameliyatıdır.