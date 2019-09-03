0553 313 94 23

Tisna bilim heyetinden Başkan Serkan Acar’a teşekkür

Aliağa’nın Uzunhasanlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tisna antik kentinde 24 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde yüzey araştırmalarını gerçekleştiren arkeoloji bilim ekibi, arkeolojik çalışmalara verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.

03 Eylül 2019 Salı 17:52
Tisna bilim heyetinden Başkan Serkan Acar’a teşekkür

Aliağa’nın Uzunhasanlar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Tisna antik kentinde 24 Haziran-9 Temmuz tarihlerinde yüzey araştırmalarını gerçekleştiren arkeoloji bilim ekibi, arkeolojik çalışmalara verdiği desteklerden ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür etti.



Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması, 2018 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle gerçekleştiriliyor. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emre Erdan başkanlığında farklı üniversitelerden geniş katılımlı bilim heyeti ile yürütülen çalışmalara Aliağa Belediyesi de tam destek veriyor. Tisna arkeolojik yüzey araştırmalarının başkanlığını yürüten Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emre Erdan, Aliağa Belediyesine gönderdiği bildiri ile yüzey araştırmalarına verdiği destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a bilim kurulu adına teşekkür etti.



Araştırma başkanı Emre Erdan imzalı bildiride şu ifadelere yer verildi: “2019 Yılı Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle birlikte 24 Haziran-9 Temmuz 2019 tarihleri arasında 16 gün Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emre Erdan başkanlığında farklı üniversitelerden geniş katılımlı bilim heyeti ile yürütülmüştür. 2019 yılı yüzey araştırmaları sırasında verdiğiniz destekler araştırmalarımızın sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. Aliağa’nın kültürel mirasının tespiti ve korunması adına bilim insanlarına sağladığınız özverili destek ve çabalarınız için çok teşekkür ederiz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:52
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havadan trafik denetimlerinde 80 bin 144 kural ihlali belirlendi
    1. Havadan trafik denetimlerinde 80 bin..
    2. Mersin’e metro ne zaman yapılacak?..
    3. Başkan Erdoğan 'Sivas Kongresi'..
    4. FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçamadan..
    5. Netflix'ten "Türkiye'de devam"..
    6. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü..
    7. ÖSYM 2019 Üniversite boş kontenjanları..
    8. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    9. "Terör örgütünü, Doğu ve..
    10. Başkan Sarı’dan Zabıta Teşkilatı’na..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. Bayburt Belediyesinden yoğun mesai
    13. Ordu’da uyuşturucuya geçit yok
    14. Bilecik’te “Önce Yaya” çizgi çalışması..
    15. Bakan Soylu: "Amerika LGBT’ye 22..
    16. A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası..
    17. 12 Dev Adam, ABD'yi elinden kaçırdı
    18. Kocası tarafından öldürülen kadın..
    19. "Türk iş adamları Ruanda'da birçok..
    20. Kadın kaymakam işçilerle fındık topladı
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Kulisleri sallayacak gelişme! Ahmet Davutoğlu'ndan Saadet Partisi bombası
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız