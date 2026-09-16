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Gündem İstanbul trafiği yine felç: Yağmur bastırdı, yollar kontak kapattı!
Gündem

İstanbul trafiği yine felç: Yağmur bastırdı, yollar kontak kapattı!

Yeniakit Publisher
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İstanbul trafiği yine felç: Yağmur bastırdı, yollar kontak kapattı!

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan yağış, trafik yoğunluğunu artırdı. Kent genelindeki yoğunluk yüzde 78 olarak ölçüldü.

İstanbul’da trafik yoğunluğu gün içinde etkili olan yağmurun da etkisiyle akşam saatlerinde arttı.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.45’te yüzde 78 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu’nda araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerinden dönen vatandaşlar ile okullarından eve giden öğrenciler gitmekte zorluk yaşadı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik kilit
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik kilit

Yerel

İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik kilit

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