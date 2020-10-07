  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TİSK'in ev sahipliğinde Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisi düzenlenecek
Aktüel

TİSK'in ev sahipliğinde Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisi düzenlenecek

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: - "Kamu, işçi ve işverenden oluşan üçlü sacayağının ortak hareket etmesi halinde her şeyin üstesinden gelinebileceğine inanıyorum" - "Teknoloji ve dijitalleşme işimizin yarınını belirleyecek. Salgının getirdiği yeni normal de bunu hızlandırdı. Forumda tüm bunlara odaklanarak, işimizin yarını için yeni bir perspektif çizeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:55:10 -
TİSK'in ev sahipliğinde Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisi düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Ortak Paylaşım Forumu'nun ikincisini 15-16 Ekim'de dijital ortamda düzenleyecek.

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yaptığı yazılı açıklamada, çalışma hayatını temsil eden tüm tarafların ortak bir gelecek için hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Teknoloji, dijitalleşme, sanayi gibi kavramların iş yapış biçimlerini değiştireceğini ve çalışma hayatının geleceğini belirleyeceğini vurgulayan Akkol, bu değişime ayak uydurmak için çalışma dünyasının tüm taraflarının bir arada, ortak gelecek için hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Akkol, "Kamu, işçi ve işverenden oluşan üçlü sacayağının ortak hareket etmesi halinde her şeyin üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Teknoloji ve dijitalleşme işimizin yarınını belirleyecek. Salgının getirdiği yeni normal de bunu hızlandırdı. Forumda tüm bunlara odaklanarak, işimizin yarını için yeni bir perspektif çizeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

- Online ve mobilden takip edilebilecek

TİSK'ten yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Mümkün Türkiye" sloganı ve "İşimizin Yarını" ana teması ile TİSK'in ev sahipliğinde dijital ortamda düzenlenecek forumda kamu, işçi ve işveren temsilcileri bir araya gelecek.

Online ve mobilden takip edilebilecek etkinlik, Türkiye'de ilk kez kullanılacak artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri ile foruma özel kurulan stüdyolardan yayınlanacak. Etkinlik, mobil cihazlar üzerinden de izlenebilecek.

Formun açılışına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da online katılacak.

Forumda ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharran Burrow, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Business Europe Genel Direktörü Marcus Beyrer, Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu Üyesi Murat Sönmez ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Direktör Yardımcısı Biljana Radonjic katılımcı olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor
Gündem

Laikçi mahalleden irin akıyor! Batı ve yerli özentileri mide bulandırıyor: Kimden kaç çocuğu var bilinmiyor

"Eşinizi aldatmayın" dediği için linç edilen Dr. Ali Edizer'in eleştirisi karşısında kuduran laikçilerin peşinden koştuğu işte o yaşam tarzı..
Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak
Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak

Reuters'ta yer alan bir habere göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Haberde, Türkiye'nin bölgede..
Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti
Dünya

Paşinyan'ın danışmanı katliam planını itiraf etti! Rus kanalı yayını kesti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın askeri danışmanı Vagarşak Harutyunyan, Azerbaycanlı sivilleri vurarak panik havası oluşturmaya çalıştıkları..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay