0553 313 94 23

Tiroit nodülü ve guatr tedavisinde ameliyatsız yöntem

Radyoloji Uzmanı Prof.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
Tiroit nodülü ve guatr tedavisinde ameliyatsız yöntem

Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mert Köroğlu, tiroit nodülü ve guatrın ameliyatsız yöntem olan ablasyon (yakarak yok etme) ile yakılarak yok edilebildiğini söyledi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Girişimsel Radyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Mert Köroğlu, tiroit nodülü ve guatr tedavisinde ameliyatsız yöntem olan ablasyon hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Köroğlu, “Ablasyon tümörün yakılarak yok edilmesidir. Avrupa’da birçok ülkede RF ve mikrodalga ablasyon birçok tümör tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Mikrodalga ablasyonun daha büyük lezyonları tedavi edebilmesi, tedavinin daha kısa sürede ve daha az ağrı ile yapılabilmesi gibi üstünlükleri bulunmaktadır. Günümüzde ileri yaş veya ek hastalıkları nedeniyle ameliyat olamayan hastaların tedavisinde sıklıkla ablasyon yöntemlerini kullanmaktayız. Bu yöntemle nodül vakaları en fazla bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilebilmektedir. Özellikle uygun olgularda başarı şansı çok yüksektir” dedi.


Yöntem hakkında bilgi veren Prof. Dr. Köroğlu, “Bu yöntemle nodül tedavisinin başlıca avantajları; işlemin kısa sürede tamamlanabilmesi (en fazla 15 dk), lokal anestezi ile işlemin uygulanabilmesi, işlem sonrası hastanın rahatlıkla ayağa kalkması ve taburcu olması. İşlem için özel iğneler kullanılmaktadır. Daha önceden yakılması gereken alanın boyutları hekim tarafından belirlenmektedir. Bu boyutlara göre jeneratörden ısı ve zaman değerleri ayarlanır. Sistem temel olarak, dokuda ısı enerjisi oluşturulması esasında dayanmaktadır. Özel iğneler ile güvenli bir şekilde nodülün yakılması sağlanırken, normal tiroit dokusu ve çevre dokular korunmaktadır” diye konuştu.



“Hastalarımızla konuşarak işlemi yapıyoruz”


Yöntemin nasıl uygulandığı konusunda bilgi veren Prof. Dr. Mert Köroğlu şunları söyledi:


“Tiroit nodüllerinin tedavisi önce birkaç kez iğne ile biyopsi yapıldıktan sonra nodülün bulunduğu lobu cerrahi yöntem ile almaktı. Bu da hastanın hem genel anesteziye alınmasına hem görüntü olarak rahatsız edici bir dikiş izine neden olmaktaydı. Ablasyon yönteminde önce lokal anestezi uyguluyoruz. Ultrason veya tomografi eşliğinde iğneyle girdiğimiz nodülü ısı enerjisi ile yakıyoruz. Mikrodalga frekansları damara yakın nodüllerde daha iyi yakılmakla birlikte damara zarar vermez. Yani hasta ağrı hissetmeden lokal anestezi ile tedavi edilebilmektedir. Endişesi yüksek olan hastalarımıza dilerlerse damardan rahatlatıcı ilaçlar da verilebilmektedir. Hastalarımızla konuşarak işlemi gerçekleştiriyoruz ve birkaç dakika yutkunmamalarını, konuşmamalarını istiyoruz. İğneyi çıkarttığımız anda hasta konuşabiliyor. Genel olarak 1 ay sonrasında alınan görüntüleme sonuçlarında nodül boyutunun küçülmesi beklenmektedir. Teknik başarı işlemin hemen sonrasında, teknik etkinliği ise işlem sonrası takiple anlaşılır. Sadece bir iğne deliği kadar küçük bir yerden giriş yapılır, işlem sırasında ve sonrasında hasta ağrı yaşamaz lokal anestezi yeterlidir. 5 cm ve üzeri tümörler bile yakılabilmektedir.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ruhani'den Batı'ya petrol tehdidi!
    1. Ruhani'den Batı'ya petrol tehdidi!
    2. Çocuklarına cam sildiren 4 aileye..
    3. Bakan Kasapoğlu: "Kadın odaklı bir..
    4. TSK Mehteran Birliği 28 Ağustos’ta..
    5. PAEM sınav sonuçları açıklandı 25...
    6. Tarih 11 Kasım! Bakanlıktan rekor..
    7. Akhisar’da engellilere büyük kolaylık
    8. Ruhani'den "Batı'ya petrolümüz..
    9. Kolesterolü düşüren mucizevi içecek
    10. "Evleri yanmaktan 'karşı ateş' metodu..
    11. Amed Sportif Faaliyetler’den teşekkür..
    12. Olası savaş öncesi kritik hamle! 125..
    13. Kartal’ın parklarındaki güneş enerjisi..
    14. Kartal’ın muhtarları temiz bir çevre..
    15. Almanya'da SPD Genel Başkanlığı yarışı
    16. Zurnanın Ustaları Muğla’da buluşuyor
    17. Zehir taciri 44 kişi tutuklandı
    18. "KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi..
    19. Rektör Çomaklı, Ulusal Palandöken..
    20. Kayyım'dan flaş hamle! Meclis fesh..
    21. Mounie ikna edildi! Gözler İngiliz..
    22. Otomobil, elektrik direğine çarptı: 1..
    23. Uyuşturucu taciri 44 kişi tutuklandı
    24. Başkan Yalçınkaya’dan kadınlara..
    25. İl Milli Eğitim ve Yakutiye İlçe Milli..
    26. Başkan Tarhan, kadın üretici..
    27. Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen..
    28. YouTube'un yapay zekası yüzlerce..
    29. Kaş Belediyesi mahalle yollarını..
    30. Eski istihbaratçıdan flaş operasyon..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!