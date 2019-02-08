Tiroidleriniz düzgün çalışmıyorsa ne yapmalısınız? Troid problemi ile ilgili bilmeniz gerekenler!

Tiroid bezi insan vücudundaki hormon dengesini sağlayan endokrin bezlerinden sadece biridir. Tiroid bezinin düzgün çalışmıyor olması bedeninizde bir çok belirti ile anlaşılmaktadır. Yazımızdaki belirtileri kendi bedeninizde teşhis ederek tedavi için bir uzmanla görüşmenizi tavsiye ederiz. Tiroid hormonunun fazla üretilmesi ve ya az üretilmesi bedeninizde kas problemleri, bağırsak problemleri ve kolestrol değerlerinde değişiklik olması ile gözlemlenebilir. Troid hormonunun fazla veya az olması ne demektir? İşte tiroid bozukluğu belirtileri!

Troid eksikliği veya fazlalığı nedir?

Vücudunuzda gerekenden daha fazla tiroid hormonu üretilmesine hipertiroidizm denir. Vücudunuzda gerekenden daha az tiroid hormonu üretilmesine ise hipotiroidizm denir.

Diğer rahatsızlıklar ise guatr (tiroid bezinin büyümesi), tiroid kanseri, tiroid nodülleri (tiroid bezi içindeki yumrular) ve tiroditis (tiroid bezinin inflamasyonu)’dir.

Amerikan Tiroit Derneği’ne göre hayatları boyunca tiroidle ilgili bir rahatsızlığı olan insanlar Amerikan nüfusunun %12’sini oluşturmaktadır ki bu da milyonlarca insan demektir. Hipotiroidizm hipertiroidizmden daha yaygındır ve bu iki rahatsızlık yakın bir şekilde bağlantılı olmasına rağmen, teşhis ve tedavilerinde birçok önemli farklılıklar vardır.

Yorgunluk ve uyku bozuklukları

Hipotiroidizm: Yorgunluk hipotiroidizmde bir numaralı semptomdur. Sürekli uyumak istersiniz ya da normalden daha fazla uyursunuz ama yine de yorgun, bitkin ve hiç enerjiniz yok gibi hissedersiniz.

Hipertiroidizm: Hipertiroidizmi olan bazı insanlar uykuya dalmada güçlük çekerler ve bu nedenle yorgun ve bitkin hissederler. Tiroid bezinin aşırı aktivitesi uykusuzluğa neden olur bu yüzden nabız hızlanır ve geceleri uykuya dalmanızı zorlaştıran ya da gecenin bir yarısı sizi uyandıran bir kaygı oluşur.

Kilo değişimleri

Hipotiroidizm: Sürekli kilo alıyorsunuz veya kilo vermek çok zor. İşte bu hipertiroidizmin en önemli semptomudur. Metabolizmanızı hızlandırarak kilo verebilirsiniz.

Hipertiroidizm: Her zamanki miktarda ve her zamanki yiyecekleri yemenize rağmen kilo veriyor olabilirsiniz.

Mod ve zihinsel değişiklikler

Hipotiroidizm: Her zamankinden daha depresif ve daha üzgün hissediyorsunuz. Nedeni; beyninizdeki serotonin hormonu seviyenizi etkileyen tiroid hormonunun çok az olmasındır. Bunu ayrıca konsantrasyonunuzun düşük ve hafızanın zayıf ya da zihninizin bulanık olması olarak ta tanımlayabilirsiniz.

Hipertiroidizm: Hipertirodizm anksiyete, panik atak ya da bir türlü gevşeyememe durumuyla ilişkilidir. Aynı zamanda çok fazla tiroid hormonu konsantre olmayı zorlaştırır.

Bağırsak problemleri

Hipotiroidizm: Çok ciddi ya da çok uzun süren kabızlığınız var. Bu, bağırsak hareketliliğinin azalmasına neden olan hormon seviyelerinin değişikliği yüzünden en yaygın semptomdur.

Hipertiroidizm: Diyare ya da huzursuz bağırsak sendromu olabilirsiniz

Kas ya da eklem problemleri

Hipotirodizm: Uzuvlarınızda birden uyuşma, karıncalanma hissediyorsunuz. Bu durum, tiroid hormonunun çok az üretilerek beyne, omuriliğe sinyal gönderilen sinyallerle bütün vücudunuzun etkilenmesi yüzündendir. Ayrıca kollarınızda ve bacaklarınızda genel kas ya da eklem katılığı, ağrı, zayıflık hissedebilir ya da tendinit olabilirsiniz.

Hipertirodizm: Ellerinizle bir şeyler taşırken ya da baş üzeri aktivitelerde ya da merdiven çıkarken zorluk ya da birçok kas ve eklem problemi yaşayabilirsiniz.

Düzensiz adet, kısırlık, libido problemleri

Hipotiroidizm: Adetiniz ağrılı, daha sık ve daha uzun sürebilir. Ayrıca kısırlık, libido problemleri, hormon değişikleri olabilir.

Hipertiroidizm: Adetiniz düzensiz, daha kısa ve daha az olabilir. Ayrıca kısırlıkta (Hipotiroidizm ve hipertiroidizm yumurtlamayı etkiler) olabilir.

Saç ve derideki değişimler

Hipotiroidizm: Saçınız kuru ve cansız olabilir ve kolay dökülebilir. Bu durum çok az salgılanan tiroid hormonunun saç büyüme döngüsünü azaltmasındandır. Aynı zamanda beklenmedik saç kayıpları ya da kirpik ve kaş kayıpları da yaşayabilirsiniz. Ayrıca metabolizmanızın yavaşlamasından dolayı deri kuruyabilir, tırnaklarınız kolayca kırılır.

Hipertiroidizm: Tipik saç dökülmelerine sebep olur, deriniz ince ve hassastır.

Vücut sıcaklığı

Hipotiroidizm: Elleriniz ve ayaklarınız soğuktur ya da üşümüş hissedersiniz ya da vücut sıcaklığınız sürekli 37 derecenin altındadır.

Hipertiroidizm: Bazen çok sıcak hissedersiniz ya da çok fazla terlersiniz.

Kolesterol problemleri

Hipotiroidizm: Yüksek kolesterol seviyeniz olabilir, özellikle diyet, egzersiz ve ilaca rağmen.

Hipertiroidizm: Beklenmedik şekilde kolesterol seviyeniz düşüktür.

Kan basıncı

Hipotiroidizm: Hipotirodizmi olan insanların hipertansiyon olma riskleri 2 ya da 3 kat daha fazladır.

Hipertiroidizm: Küçük tansiyonunuz normal seviyede ya da daha düşük olmasına rağmen büyük tansiyonunuz yüksek çıkar.

Kalp hızı

Hipotiroidizm: Kalp hızınız düşük olabilir. Kalp hızınız tiroid hormonu tarafından düzenlenir. Tiroid hormonu yetersizliğinde kalp hızınız normalden 10-20 atım/dakika daha az olabilir.

Hipertiroidizm: Kalbiniz daha hızlı atabilir veya çarpıntı ya da üfürüm olabilir.

Boyun genişlemesi (Guatr)

Guatr tiroid bezinin genişlemesidir. Boynunuzda ya da ses tellerinizde şişlik, yumru ya da rahatsızlık hissedebilirsiniz. Guatr, hem hipotrioidizmde hem de hipertiroidizmde meydana gelebilir.

Tiroid bozukluğu risk faktörleri

Bazı insanlar tiroit problemlerine daha yatkındır. Hem genetik hem de çevresel faktörler hipertiroidizm ve hipotiroidizm gelişimine neden olur.