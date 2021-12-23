Tiroid nodüllerine dikkat; her 2 kişiden 1'inde görülebilir

Tiroid nodüllerine ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, "Tiroid nodülleri rastgele yapılan boyun ultrasonografilerinde her iki kişiden birinde rastlanabilir. Saptandığında önce kan testleri ile çalışmada bozukluk olup olmadığına bakılır. Eğer fazla çalışan bir nodülse zayıflama, sinirlilik, çarpıntı gibi şikayetlere neden olur. Bu tür fazla çalışan nodüllerin olumlu yanı ise kanserleşme oranının yüzde 5 civarında olmasıdır" dedi.

Tiroidlerin düzenli çalışmamasının kilo problemine neden olabileceğini söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret İrkin, "Yapısal bozukluklarda bezin büyümesi ya da nodül oluşumu en sık gözlenen durumlar arasındadır. Troid nodülleri rastgele yapılan boyun ultrasonografilerinde her iki kişiden birinde rastlanabilir. Saptandığında önce kan testleri ile çalışmada bozukluk olup olmadığına bakılır. Eğer fazla çalışan bir nodülse zayıflama, sinirlilik, çarpıntı gibi şikayetlere neden olur. İyi tarafı bu tür fazla çalışan nodüller yüzde 5 civarı kanserleşebilir. Troid sintigrafisi yapılıp nodülün özelliklerine bakıldıktan sonra fazla çalışan nodül olduğuna karar verilirse hormon düzeyini düzeltip çalışmasını yavaşlatacak ilaçlar ile kontrol yeterli olacaktır. Az veya normal çalışan bir nodülse kist mi yoksa sert yapıda mı ona bakılır. Fazla çalışması saptanmamışsa sintigrafi yapmak gerekli değildir" açıklamalarında bulundu.

"Nodül 1 santimetreden büyükse ya da 5-10 milimetre arasında olsa bile ultrason görüntüsü şüpheli ise nodülden ultrason eşliğinde iğne biopsisi yapmak gerekir" diyen Dr. Fikret İrkin şöyle devam etti:

"Çünkü özellikle sert yapıdaki nodüllerin kanserleşme riski yüzde 10'dan daha fazladır. İğne biopsisi ile kanser olmadığı anlaşıldıktan sonra troidin çalışması da normalse çoğunlukla hiçbir tedavi verilmez ve ultrasonografi ile yılda bir takip edilir. Nodülde büyüme saptanırsa tekrar iğne biopsisi yapılmalıdır. Kanser teşhisi konulduysa tedavi kesin olarak ameliyattır. İyi huylu bir nodül eğer 2 santimden fazlaysa, boyunda anormal bir şişliğe neden oluyorsa, nefes alırken zorlanma oluyorsa ya da ses kısıklığı yaptıysa da ameliyat edilebilir. Milimetrik tesadüfen saptanan ve ultrasonda şüphe uyandırmayan nodüller çoğu insanda vardır ve endişelenmeye gerek yoktur. Çoğunlukla bunlar ameliyata gerek olmadan öylece kalabilirler. Önemli olan doktor kontrolünde olup takiplerin düzenli yapılmasıdır."

.