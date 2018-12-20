Tiroid bezi hastalıkları ve belirtileri

Vücutta hormon salgılamak gibi önemli bir görevi bulunan tiroid bezi normalden daha çok veya az hormon salgıladığında, sağlık sorunlarını ortaya çıkardığını söyleyen Canbulat, "Tiroid bezi, boynun ön bölümünde gırtlağın altında bulunan ve şekil itibariyle kelebeğe benzetilen bir bezdir ve endokrin bezi olarakta adlandırılır. Tiroid bezi, tiroksin (T4) ve tiriiyodotironin (T3) olmak üzere iki tip hormon salgılar. T3 ve T4, vücudun metabolizma hızını düzenleyen iki hormondur. Tiroid bezini harekete geçirense, beyinde bulunan hipofiz bezi tarafından salgılanan TSH hormonudur. Kandaki tiroid hormonları azalınca, hipofizin TSH salgısı artar ve bu hormon tiroid bezinden, tiroid hormon salgısını artırır. Tiroid bezi hastalıkları arasında, guatr, nodul, tiroidit, hipertiroidi, hipotiroidi ve son olarak tiroid bezi hücrelerinde oluşan tiroid kanseri sayılabilir" diye konuştu.

BELİRTİLERİ

En belirgin tiroid işaretinin, kişinin kendisini halsiz ve yorgun hissetmesi olduğunu söyleyen Canbulat, "Soğuğa karşı hassasiyetin artması da, ciltte kuruluk ve şişlik dışarıdan fark edilebilecek düzeyde gelişebilir. Fiziki bulguların ardından yapılacak kan testi ile teşhis konulabilir. Tiroid uyarıcı hormon yüksek; fakat T3 ve T4 değerleri düşük ise hipotiroidi ihtimali oldukça yüksektir. Egzersiz yapın. Optimum tiroid fonksiyonu için, haftada en az üç gün 40 dakika egzersiz gerekir. Tiroid fonksiyonunu geliştirmek için iyot zengini gıdalardan daha fazla tüketin. Az yağlı peynir tercih edin. İnek sütü için. Yumurta yemeyi ihmal etmeyin. Az yağlı dondurma yiyebilirsiniz. Az yağlı yoğurt tercih edin. Tuzlu su balıklarından sevdiklerinizi yiyin. Soya sosu tüketin" şeklinde konuştu.