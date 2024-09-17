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Kadın - Aile Tırnaklara zarar vermeden şıp diye çıkartıyor: Sağlıklı tırnaklar için 6 ipucu! Fazla kırılgan tırnaklara elveda
Kadın - Aile

Tırnaklara zarar vermeden şıp diye çıkartıyor: Sağlıklı tırnaklar için 6 ipucu! Fazla kırılgan tırnaklara elveda

Yeniakit Publisher
2024-09-17 18:13:00 - 2024-09-17 18:17:24
Tırnaklara zarar vermeden şıp diye çıkartıyor: Sağlıklı tırnaklar için 6 ipucu! Fazla kırılgan tırnaklara elveda

Sağlıklı, güçlü tırnaklara sahip olmak, doğru bakımı destekleyen tırnak bakımı alışkanlıklarına dayanır. Günlük rutininizde tırnaklarınızın her zaman güçlü kalmasını sağlayacak basit ve etkili yollar bulabilirsiniz. İşte sağlıklı tırnaklar için 6 ipucu.

Kuru fırçalama, tırnaklarımızın altında ve çevresinde biriken kirleri azaltmanın hızlı bir yoludur ve aynı zamanda tırnak etlerimizi ve tırnaklarımızı agresif olmayan bir şekilde eksfoliye etmemizi sağlar.

Tıpkı cilt bakımında olduğu gibi, nemlendirme başarılı ve etkili tırnak bakımının temelini oluşturur.

Sadece cildimiz değil, tırnaklarımızın da kırılmaya meyilli, kırılgan bir yapıya sahip olmaması için yeterince nemlendirilmesi gerekiyor.
Her şeyin ölçülü bir şekilde işe yarayabileceğine inanıyoruz, ancak tırnak sağlığına öncelik verirken jel manikür veya akrilik tırnaklardan uzak durmanızı öneririz.
Bu iki yöntemde kullanılan sert kimyasallar tırnaklarımıza zarar verir ve tırnaklarımızın gelişmesini ve güçlenmesini daha da zorlaştırabilir.
Profesyonel manikürlerinizden tamamen vazgeçmenize gerek yok, sadece tırnaklarınızın maruz kaldığı stresin farkında olun.
Jel manikürün zarar verdiği tek yer tırnaklarımız değil. UV ışığına maruz kalmak cildimize de zarar verebilir.
Tırnaklarımız ara sıra bir sıfırlamaya ihtiyaç duyabilir. Hasarlı tırnakları önlemek için bir süre ojesiz kalmayı deneyin ve hatta kolay kırılma fark ederseniz uzun tırnaklarınızı daha kısa tırnaklarla değiştirin.

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