Tırnaklara zarar vermeden şıp diye çıkartıyor: Sağlıklı tırnaklar için 6 ipucu! Fazla kırılgan tırnaklara elveda

Kuru fırçalama, tırnaklarımızın altında ve çevresinde biriken kirleri azaltmanın hızlı bir yoludur ve aynı zamanda tırnak etlerimizi ve tırnaklarımızı agresif olmayan bir şekilde eksfoliye etmemizi sağlar.

Tıpkı cilt bakımında olduğu gibi, nemlendirme başarılı ve etkili tırnak bakımının temelini oluşturur.

Sadece cildimiz değil, tırnaklarımızın da kırılmaya meyilli, kırılgan bir yapıya sahip olmaması için yeterince nemlendirilmesi gerekiyor.

Her şeyin ölçülü bir şekilde işe yarayabileceğine inanıyoruz, ancak tırnak sağlığına öncelik verirken jel manikür veya akrilik tırnaklardan uzak durmanızı öneririz.

Bu iki yöntemde kullanılan sert kimyasallar tırnaklarımıza zarar verir ve tırnaklarımızın gelişmesini ve güçlenmesini daha da zorlaştırabilir.

Profesyonel manikürlerinizden tamamen vazgeçmenize gerek yok, sadece tırnaklarınızın maruz kaldığı stresin farkında olun.

Jel manikürün zarar verdiği tek yer tırnaklarımız değil. UV ışığına maruz kalmak cildimize de zarar verebilir.

Tırnaklarımız ara sıra bir sıfırlamaya ihtiyaç duyabilir. Hasarlı tırnakları önlemek için bir süre ojesiz kalmayı deneyin ve hatta kolay kırılma fark ederseniz uzun tırnaklarınızı daha kısa tırnaklarla değiştirin.