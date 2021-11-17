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Kadın - Aile Tırnak pide tarifi, nasıl yapılır? Kolay tırnak pide tarifi
Kadın - Aile

Tırnak pide tarifi, nasıl yapılır? Kolay tırnak pide tarifi

Tırnak pide tarifi, özellikle kebapların ve köftelerin vazgeçilmezidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 01:20:00 - 2021-11-17 01:21:41
Tırnak pide tarifi, nasıl yapılır? Kolay tırnak pide tarifi

Tırnak pidesi, adını parmak uçları ile üzerine açılan çentiklerden alır. Nefis pideyi katkısız ve doğal olarak evinizde hazırlamak isterseniz tırnak pide tarifi, malzeme listesi ve -haberimizde.

Malzemeler

  • 2 tatlı kaşığı kuru maya
  • 3 su bardağı ılık su
  • 2 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 8 su bardağı un
  • Üzeri için:
  • ½ su bardağı çırpılmış yoğurt

Yapılışı

Hamuru yoğuracağınız bir kabın içerisine mayayı alın ve üstüne ılık suyu ilave edin. Maya eriyene dek elinizle karıştırın. Ardından hamur için gerekli olan diğer malzemeleri de ilave edin ve ele yapışmayan bir hamur elde edene dek yoğurun. Kabın ağzını streç filmle kapatın ve sıcak bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. 1 saatin sonunda kabarmış olan hamurunuzu alın ve 3 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı biraz un ve bir merdane yardımıyla oval bir şekilde açın. Üstüne parmak uçlarınızla şekiller verin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Üstlerine çırpılmış yoğurdu bir fırça yardımıyla güzelce sürün ve önceden ısıtılmış 240 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.

 

 

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