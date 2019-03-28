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Tırnak nasıl beyazlatılır? İşte doğal tırnak beyazlatma yöntemleri

Tırnak sararması özellikle sigara içenlerde sık rastlanan bir sorundur.Tırnak beyazlatma formülleri ile sararan tırnaklarınızı kolaylıkla beyazlatabilirsiniz. Peki tırnak nasıl beyazlatılır? İşte tırnak beyazlatma için etkili yöntemler...

28 Mart 2019 Perşembe 22:33
Tırnak nasıl beyazlatılır? İşte doğal tırnak beyazlatma yöntemleri

Tırnak sararması özellikle sigara içenlerde sık rastlanan bir sorundur.Tırnak beyazlatma formülleri ile sararan tırnaklarınızı kolaylıkla beyazlatabilirsiniz. Peki tırnak nasıl beyazlatılır? İşte tırnak beyazlatma için etkili yöntemler...

DİŞ MACUNU İLE TIRNAK BEYAZLATMA

Beyazlatan diş macunların sararan tırnakları beyazlatmada da etkilidir. Eski bir diş fırçasına bir miktar beyazlatıcı diş macunu sürün ve tırnaklarınızı fazla bastırmadan fırçalayın. Beyazlatıcı diş macunu ile tırnak beyazlatmak için tırnak fırçalarını da kullanabilirsiniz. Düzenli fırçalarsanız tırnaklarınız beyazlayacaktır. 

LİMON SUYU VE KARBONAT İLE TIRNAK BEYAZLATMA

Yarım limonun suyunu 1 paket karbonat ile karıştırıp kıvamlı bir macun elde edin. Bu macunu tırnaklarınıza sürün ve fırçalayın. Düzenli kullanırsanız limon suyu ve karbonat karışımı ile tırnaklarınızı beyazlatabilirsiniz. Elinizde açık yara varsa bu yöntemi pek önermem zira limon suyu yakıyor. Yara yoksa tırnak beyazlatma formülleri arasında benim en kolay bulduğum yöntem bu.

MADEN SUYU VE SÜT KARIŞIMI İLE TIRNAK BEYAZLATMA

Yarım bardak süt ile yarım bardak sodayı bir kapta birleştirin ardından ellerinizi bu kabın içerisinde 67 dakika tutun ve ardından yıkayın.
Bu uygulamayı iki günde bir yapabilirsiniz iki haftanın sonunda gözle görülür değişimi sizde fark edeceksiniz.

MENEKŞE YAĞI İLE TIRNAK BEYAZLATMA

Çoğunlukla tırnakların daha hızlı uzaması için kullanılan menekşe yağı aynı zamanda tırnak sağlığına da faydalıdır.

Menekşe yağını birkaç damla olacak şekilde pamuğun üstüne damlatın. Tırnaklarımızı iyice bu pamukla ovalayın ardından yıkayın.

Tırnak sağlığında en önde gelen ürünlerden biri olan Menekşe yağını aynı zamanda tırnak parlatıcı mısın içerisinde bir damla damla atmanız durumunda hem tırnaklarınız güçlenecek hem de daha sağlıklı olacaktır.

OKSİJENLİ SU VE KARBONAT İLE TIRNAK BEYAZLATMA

Oksijenli su da beyazlatıcı özelliği ile bilinir. Oksijenli su ve karbonat karışımı ile tırnaklarınızı fırçalayabilirsiniz. 

SİRKEYLE TIRNAK BEYAZLATMA

Sirkeyle tırnak beyazlatma işlemi için elma sirkesi  gerekli. Elma sirkesinin içerisindeki malik ve asetik asit sararan tırnakların beyazlatılmasını sağlıyor. Sirkeyle tırnak beyazlatma işleminin bir diğer faydası ise sirkenin mantar önleyici özelliği sayesinde mantardan korumasıdır.  

SİRKEYLE TIRNAK BEYAZLATMA FORMÜLÜ

Yarım bardak elma sirkesini ılık suyla karıştırıp 20 dakika tırnaklarınızı bu karışım içerisinde bekletin. 20 dakika sonra tırnaklarınızı kurulayın. Haftada 3-4 kez uygularsanız sirkeyle tırnak beyazlatma formülünün faydasını görebilirsiniz.

EN ETKİLİ TIRNAK BEYAZLATMA FORMÜLÜ

Yemek yaparken de pek çok tarifte kullandığım için kullanılmış limonlarla işim bitince hemen 2 saniyede limon kabuğunun içine tırnaklarımı sürüyorum. Fazla zamanım yok, karışımlarla uğraşamayacağım diyenler için sadece limonla tırnakları ovmak da oldukça etkili.

Tırnak beyazlatma formülleri evde kolayca uygulanabilecek tariflerdir lakin elinizde yarar varsa, egzama gibi cilt sorunlarınız söz konusuysa tırnak beyazlatma formüllerinden uzak durmanız gerekebilir.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 22:33
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  6. doğan tırnak beyazlatma
  7. tırnak rengini açma
  8. el bakımı

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