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Tırnak mantarını dert etmeyin

Dermatoloji Uzmanı Dr.

02 Temmuz 2019 Salı 13:47
Tırnak mantarını dert etmeyin

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, tırnağın yavaş uzayan bir deri eki olduğunu belirterek, “Tırnak mantarı (onikomikozis) tırnağı kalınlaştırır, rengini bozar ve tırnak yatağından ayırır. Ülkemizde tırnak mantarı sorunu oldukça sık karşılaşılan bir problemdir” dedi.


Tırnak mantarının sıklıkla erişkinlerde görüldüğünü dile getiren Dr. Ata Nejat Ertek, “Tırnak mantar hastalıkları ağrı gelişimi, başka enfeksiyonlara yol açması ve bulaşıcı olması nedeni ile ciddi bir sağlık sorunudur. Özellikle yaşlı hastalarda, şeker hastalarında ve savunma sistemi problemli olan hastalarda daha dikkatli olunmalıdır. Bunun yanı sıra el ve ayak tırnaklarında ciddi estetik problemlere sebep olmaktadır. Tırnak mantarlarının en etkili tedavi yöntemlerinin başında lazer tedavisi gelmektedir. Lazer tedavileri; her yaş döneminde düşük risk ve geniş güvenli kullanım özelliği, yüksek hasta uyumu ve klinik iyileşmesi ile tırnak mantarlarında ilk tedavi seçenekleri arasına yer almaktadır. Ayak tırnağına uygulanan lazer ışığı, tırnak yatağına, tırnak ve etrafındaki yumuşak dokuya zarar vermeden uygulanır. Mutlaka 5 parmağın tırnaklarına da uygulanmalıdır çünkü diğer parmaklardaki tırnaklarda da gizli mantar olabilir. Lazer tedavisi sırasında hafif ısınma hissi duyulur. Herhangi bir şekilde ağrı kesici veya anesteziye gerek yoktur. Uygulama sonrasında hemen günlük aktivitelerinize geri dönebilirsiniz” diye konuştu.


Dr. Ata Nejat Ertek, lazerle tırnak mantarı tedavisi işlemi yaklaşık 15 dakika kadar sürdüğünü ifade ederek, “Tedavide bazı hastalar için tek seans yeterli olurken bazı hastalar (çok ileri safhalar) içinse daha fazla seansa (6-8 seans veya fazlası) gerek vardır .Lazer işlemi sonrası hemen pedikür yaptırabilir ya da oje sürebilirsiniz. Burada önemli olan lazer işlemi öncesi dönemdir. Lazer işlemi uygulanmadan 1 gün önce ayağınızdaki tüm ojeleri temizleyip, ayak temizliğinizi yapmalısınız. Mantar hastalığı çevresel faktörlere bağlı bir rahatsızlık olduğu için tekrarlaması mümkün olabilir. Bu nedenle mutlaka hastalıktan korunmak için uzmandan bilgi alınmalıdır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:47
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