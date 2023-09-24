Tırnak mantarından kurtulmak artık basit! Tırnak nantarı nedir, neden olur? Tırnaklarınızdaki işaretler

Tırnak mantarı, ya da diğer adıyla onikomikoz, bireyin el veya ayak tırnaklarının uç kısmının hemen altında beyaz veya sarı bir nokta olarak başlayan ve yaygın olarak görülen bir mantar enfeksiyonudur.

Ayak tırnak mantarı nasıl geçer?

Tarçın tırnaklarınızın sararmasına sebep olan mantar hastalığını tedavi eder. Tek yapmanız gereken tarçın yağını mantar bulaşmış olan tırnağa günde 2 kez damlatmak. Ayrıca ayaklarınızı sıcak tuzlu suya sokup suya birkaç damla tarçın yağı damlatabilirsiniz.

Tırnak mantarı en kısa sürede nasıl geçer?

Eşit miktarda su ve elma sirkesini karıştırın. Enfekte tırnağı bu solüsyonda günde 20 ila 30 dk bekletin. Günlük yapılırsa, enfeksiyon birkaç hafta içinde geçmelidir. Çay ağacı yağı ve kekik yağı hem doğal antiseptiktir.

Ayak tırnak mantarı nasıl geçer?

Mantardan etkilenen tırnakları veya ayak tırnaklarını suya tamamen sokun ve yaklaşık 20 ila 30 dakika boyunca ıslatın. Bölgeyi emici bir havlu ile kuru tutun. Tam iyileşme için çare en az iki ay boyunca günde iki kez tekrarlayın. Doktor tavsiyesi ile ayak mantar spreyi deneyebilirsiniz.

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Tarçının faydaları nelerdir?

Antioksidan içeriği yüksektir.

Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklarla savaşır.

Nörodejeneratif hastalıklardan korur.

Emziren annelerde süt üretimini destekler.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Tırnak mantarı veya onikomikoz (oniko, Yunanca'da ayak tırnağı anlamına gelir), mikroskobik bir mantar (dermatofit), bir maya (eller için candida albicans) veya bir küfün neden olduğu enfeksiyonlardır. Bu çirkin enfeksiyon kendini sararmış, deforme olmuş, soyulmuş bir çivi ile gösterir. Onikomikoz olarak da adlandırılır, en sık yetişkinlerde ve özellikle yaşlılarda görülür. Şimdi beraber detaylıca okuyalım...

Tırnak Mantarı Nedir?

Tırnak mantarı veya onikomikoz (oniko, Yunanca'da ayak tırnağı anlamına gelir), mikroskobik bir mantar (dermatofit), maya (eller için candida albicans) veya bir küfün neden olduğu enfeksiyonlardır. Ayak tırnaklarını ellerin ayak tırnaklarına göre daha sık etkiler ve genellikle yetişkinlerde görülür. Tırnak mantarı, tırnakları etkileyen rahatsızlıkların yarısından fazlasını oluşturur ve sanayileşmiş ülkelerde en yaygın mantar enfeksiyonlarından biridir.

Tırnak mantarına neden olan mantarlar genellikle dermatofitler, daha nadiren Candida albicans gibi mayalar veya istisnai küflerdir. Ayak tırnaklarının mantarı: Ayak parmaklarının mantarlarına vakaların% 90'ında dermatofit neden olur.

Tırnak Mantarı Neden Olur?

Bulaşma biçimleri ve onları destekleyen faktörler şunlardır; maserasyon, nem, ayakkabı ödünç verme, halka açık yerlerin çıplak ayakla sıklığıdır.

Farklı semptomlar bir maya enfeksiyonunu ortaya çıkarabilir:

l Opak, beyazımsı, sarımsı veya yeşilimsi hale gelen tırnağın renginde kısmi veya tam bir değişiklik;

l Dokuda kalınlaşma veya değişiklik (tırnak kırılgan hale gelir);

l Tırnak tabletinin ayrılması.

Onikomikoza esas olarak dermatofitler (özel bir mantar grubu) ve bazen maya gibi diğer mantar türleri neden olur. Mantarlar, güneş ışığına ihtiyaç duymayan ve sıcak, nemli bir ortamda yaşamayı seven mikroskobik organizmalardır. Bu nedenle, yüzen veya ayakları çok terleyen kişilerde onikomikoz görülme olasılığı daha yüksektir. Çok küçük boyutları nedeniyle, mantarlar cildinizi tırnak ile tırnak yatağı arasındaki küçük bir kesik veya küçük bir boşluktan istila edebilir.

Onikomikoz, ayak tırnaklarını el tırnaklarından daha sık etkiler çünkü ayak parmakları genellikle sıcak ve nemli bir ortamda, yani ayakkabılarla sınırlıdır. Ayrıca ayak parmaklarında kan dolaşımı parmaklara göre daha az önemlidir; bağışıklık sistemi bu nedenle ayak enfeksiyonuyla mücadelede daha fazla güçlük çeker.

Tırnak Mantarı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Mantar tırnak enfeksiyonu, uygun şekilde tedavi edilirse genellikle uzun vadeli ciddi bir soruna neden olmaz; ancak bazı insanlarda daha ciddi olabilir. Bunlar, diyabetli veya bağışıklık sistemi zayıflamış ve enfeksiyonlarla savaşmakta güçlük çeken kişileri içerir. Tırnaklarda herhangi bir anormal değişiklik fark ederseniz, enfeksiyon ağrısız olsa bile, bir değerlendirme için hemen doktora görünmeniz önemlidir.

l Nemi azaltan ayakkabılar ve çoraplar giyin.

l Yıkadıktan sonra ayaklarınızı ve ayak parmaklarınız arasındaki boşlukları iyice kurulayın.

l Ortak kamusal alanlarda (yüzme havuzları veya duşlar gibi) ayakkabı veya sandalet giyin.

l Tırnaklarınızı temiz ve kısa tutun.

l Tırnak makası veya ayakkabılarınızı ödünç vermeyin veya başkasınınkini kullanmayın.

l Çok sıkı olmayan ayakkabılar giyin veya özel yapım ortopedik ayakkabılar satın alın.

l Diyabet gibi başka bir tıbbi durumunuz varsa, kontrol altına aldığınızdan emin olun.

Onikomikoz, her durumda ilaç gerektirmez; ancak, doktor teşhisi ve böyle bir tedaviye ihtiyaç duyulduğunu onayladıysa, enfeksiyona neden olan mantarın türüne bağlı olarak oral bir antifungal (terbinafin, itrakonazol *) reçete edebilir. Oral bir antifungal alamıyorsanız veya onikomikozunuz hafif ila orta derecedeyse, doktorunuz doğrudan etkilenen tırnağa uygulanan topikal tedaviyi seçebilir.

Tırnak etleri tırnak plakalarınızı bakterilerden koruyan yataklardır ve bunların çıkarılması tırnaklarınızı enfeksiyonlara maruz bırakabilir. Bu etler için önce ılık suyla yumuşatın, sonra tırnak etinizi geriye doğru itin.

Tırnak Mantarı Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Tedavi ağızdan 2 ila 3 ay sürdüğü ve topikal olarak 12 aya kadar uzayabildiği için sabır önemlidir. Tırnak uzaması uzun sürdüğü için enfeksiyonun düzelmesi ve tırnakların görünümü zaman alacaktır. kullanılan tedavi türünden bağımsız olarak gelişir. Tedavi etkili olmayabilir; bu durumda doktor farklı bir ilaç yazabilir.

Tedaviye yanıt alınamayan aşırı durumlarda, doktor ameliyat sırasında tırnağın çıkarılmasını önerebilir. Genellikle yeni bir tırnağın yerini alır, ancak çıkması 1 yılı bulabilir.