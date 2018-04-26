Tırnak bakımını es geçmeyin

TIRNAKLARINIZI DETERJANDAN KORUYUN

Tırnaklarınızı korumak için bulaşık yıkarken veya banyoyu temizlerken her zaman eldiven takın. Sert deterjanlar ve ellerinizi uzun süre suda tutmak tırnaklarınızın yüzeylerini kurutabilir, böylece onları susuz ve soyulmayla kırılmaya yatkın halde bırakabilir.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN

Güçlü, sağlıklı tırnaklarınız olsun istiyorsanız beslenmenizi gözden geçirin ve tırnaklarınızın kolayca kırılmasını ve kurumasını önlemek için bol bol temel yağ asidi olan yiyeceklerden (somon, diğer yağlı balıklar ve keten yağı) yiyin. Et, balık ve süt ürünlerinden bol bol çinko da almaya dikkat edin; çinko, tırnaklarınızda zaman zaman çıkan beyaz beneklerin çıkmamasını da sağlar

TIRNAKLARINIZI DOĞRU KESİN

Tırnak batmasından kaçınmak istiyorsanız tırnaklarınızı doğru şekilde kesmelisiniz. Ayak uzmanları doğru tırnak makaslarını kullanmanızı ve tırnaklarınızı zayıflatmamak için boydan boya küçük bölümler halinde kesmenizi öneriyor. Kenarları çok derin kesmeyin çünkü bu, tırnak batması sorunlarına sebep olabilir.

HAFİF HAFİF TÖRPÜLEYİN

Bir tırnak törpüsü tırnak bakım setinizdeki en önemli parçalardan biridir. Tırnaklarınızı kestikten sonra keskin kenarları yumuşatmak için törpüyle hafif hafif törpüleyin. Ayak tırnaklarınızı düz kesmenize yardımcı olmanın yanı sıra tırnaklarınıza farklı şekiller vermenizi sağlayan elektronik törpüleri kullanabilirsiniz.

DAHA PARLAK TIRNAKLAR

Oje olmadan da sağlıklı görünen parlak tırnaklar mı istiyorsunuz? O zaman tırnaklarınızı parlatmanız şart çünkü parlatmak, her bir tırnağın yüzeyini düzeltip süper ışıltılı bir görünüme kavuşmasını sağlar. Tırnak parlatıcılar törpüden ayrı bir parçadır ama bazı elektronik törpülerde parlatıcı özelliği de bulunur.

TIRNAK KENARINDAKİ ETLERİ SAKIN KESMEYİN

Tırnak kenarındaki etleri kesmeyin. Çünkü bu, enfeksiyona neden olabilir. Bir şey yapmak isterseniz sıcak bir banyodan sonra bu işe özel çubuğu nemli bir pamuğa sararak etleri hafifçe tek tek ittirin.

TIRNAKLARINIZI RAHAT BIRAKIN

Akrilik tırnakları ve jel manikürleri birkaç haftalığına kenara kaldırın ve tırnaklarınızı doğal haline bırakın. Tırnaklarınız ne kadar çok kimyasal ve sert malzemelere maruz kalırsa o kadar zayıflar ve o kadar kırılmaya yatkın hale gelir. Bunların yerine, tırnaklarınızın parlak, sağlıklı ve bakımlı görünmesi için evde manikür yapılması daha iyi olacaktır.

FARKLI BESLEYİCİ YAĞLARDAN FAYDALANIN

Tırnaklarınız kırılmaya yatkınsa her akşam yatmadan önce nemlendirici tırnak yağıyla her bir tırnağınıza tek tek masaj yapın. Farklı besleyici yağlardan oluşabilen bu bakım yağları, tırnakları ve tırnak kenarındaki etleri nemlendirip şekle sokmayı amaçlar ve sizi gözle görülür şekilde daha parlak, sağlıklı görünen el ve aya tırnaklarıyla baş başa bırakır.

TIRNAK MANTARINA DİKKAT!

Tırnaklarınızdaki değişiklikler mantar enfeksiyonu belirtisi olabilir. Tırnaktaki sarı/kahverengimsi renk değişimlerine, tırnağın yüzeyindeki beyaz “adalara” veya tırnağın daha sert veya kırılgan görünmesine dikkat edin. Tırnak mantarını geçirmek için gerekli adımları izleyin. Tırnak mantar tedavileri tırnağın içine işleyip mantarı kaynağında öldürmek için özel olarak formüle edilmiştir. Bunlar mantarın yayılmasını da önleyip tekrarlamasına karşı tırnaklarınızı korur.