  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tırmandığı korkuluk demiri koluna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı
Aktüel

Tırmandığı korkuluk demiri koluna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 20:02:04 -
Tırmandığı korkuluk demiri koluna saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de tırmandığı demir korkuluk koluna saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Furkan Derin (12), Rızaiye Mahallesi'nde bulunan aile sağlığı merkezinin demir korkuluklarına tırmandı.

Dengesini kaybedince demir korkuluk koluna saplanan Derin, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince korkuluk kesilerek kurtarıldı.

Derin'in koluna saplanan demir parçası ambulansla kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde ameliyatla çıkarıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri
Gündem

Milletin karısını kızını yoldan çıkaranları deşifre ediyoruz! Durdurun bu pezevenkleri

Yurt dışında kök verip Türkiye’deki aile yapısının damarlarına zehir enjekte eden gleeden.com adlı bir ahlaksızlık platformunun daha olduğu ..
Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez
Siyaset

Bakan Akar'dan olay sözler: Boyu yetmez

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi körükleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterdi.

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı
Yaşam

O ülkede ilginç olay! Yaşlı kadın, ayıyı bakın nasıl kaçırdı

Yakutistan'da 84 yaşındaki yaşlı kadın, karşısına çıkan ayıyı kükreyerek kaçırdı.

Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı