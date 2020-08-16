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Yerel

Tırmandığı kaleden düşen genç polis adayından acı haber

Geçtiğimiz günlerde gezmek için memlekete Sivas'a giden ve Yukarıkale Kalesi'ne tırmanıp dengesini kaybederek düşen 20 yaşındaki polis okulu öğrencisi, yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 15:58:00 - 2020-08-16 15:59:51
Tırmandığı kaleden düşen genç polis adayından acı haber

Memleketi Sivas'ta tırmandığı kaleden kayalıklara düşerek ağır yaralanan 20 yaşındaki polis okulu öğrencisi Kadir Gürsan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Acı olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Yukarıkale Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaleye tırmanırken dengesini kaybetti

İzmir'deki Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören 20 yaşındaki Kadir Gürsan, gezmek amacıyla memleketi Koyulhisar'a geldi. İlçede bulunan Yukarıkale Kalesi'ne tırmanan genç polis adayı, dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Ağır yaralanan Gürsan, Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç polis adayı, tedavisi başladıktan 2 gün sonra tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Genç polis adayı Kadir Gürsan'ın cansız bedeni defnedilmek üzere Koyulhisar ilçesine gönderildi.

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