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Kadın - Aile Tirit tarifi Balıkesir Tirit nasıl yapılır? Tirit yapılışı, malzemeleri
Kadın - Aile

Tirit tarifi Balıkesir Tirit nasıl yapılır? Tirit yapılışı, malzemeleri

Tirit Anadolu’nun birçok farklı yöresinde farklı şekillerde yapılabilen bir yemek. Tarifler farklı olsa da et, pide ve sarımsaklı yoğurt tüm tiritler için ortak diyebiliriz. Daha çok Balıkesir ve Kastamonu yörelerinde meşhur olan Tirit yemeği malzemeleri ve püf noktaları ile Tirit tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:41:00 -
Tirit tarifi Balıkesir Tirit nasıl yapılır? Tirit yapılışı, malzemeleri

Türkiye’nin farklı yörelerinde ufak tefek farklılıklarla da olsa aşağı yukarı aynı şekilde yapılan tirit tarifi merak edenler için işte Tirit tarifi...

Tirit nasıl yapılır?

Malzemeler:

2 parça kuzu gerdan
400 gram kuzu kuşbaşı
4-5 adet bayat lavaş
Tuz
Karabiber
1 çay kaşığı zerdeçal
Yoğurt
2-3 diş sarımsak

Tirit tarifi

Gerdanları ve kuşbaşı eti düdüklü tencerede üzerini geçecek kadar suda iyice haşlayın.

İyice pişen etlerin kemiklerini ve yağlarını ayıklayın.

Etleri didikleyip karabiber, tuz ve zerdeçal ile birlikte yeniden et suyuna ilave edin.

5-10 dakika kadar daha kaynattığınız et suyunu ocaktan alın.

Lavaşları küçük parçalara ayırıp tabaklara bölüştürün.

Üzerine et suyu ve et parçaları ekleyin.

Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın.

Tabaklara en son sarımsaklı yoğurt da ilave edip servis edin.

Tirit Şanlıurfa’da acı kırmızı biber, turp ve limonla yenir. Afiyet olsun…

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