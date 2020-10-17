Tirit tarifi Balıkesir Tirit nasıl yapılır? Tirit yapılışı, malzemeleri

Tirit Anadolu’nun birçok farklı yöresinde farklı şekillerde yapılabilen bir yemek. Tarifler farklı olsa da et, pide ve sarımsaklı yoğurt tüm tiritler için ortak diyebiliriz. Daha çok Balıkesir ve Kastamonu yörelerinde meşhur olan Tirit yemeği malzemeleri ve püf noktaları ile Tirit tarifi haberimizde.