Tırın üzerinde bulunan iş makinesi kamyonetin üzerine düştü

Kaza, Küçükçekmece TEM otoyolu Halkalı mevkisi Güneyyan yol üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, tır TEM otoyolu üzerinde bulunan köprüden yan yola dönüş yaptığı sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle üzerinde bulunan iş makinesi yan yolda seyir hainde olan İbrahim Güler yönetimindeki kamyonetin üzerine düştü.

"Buna da şükür kurtuldum aracın hasarına bakmıyorum"

Kaza da şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ölümden kıl payı kurtulan kamyonetin şoförü İbrahim Güler, "Yan yoldan geliyordum köprüden dönen tır hızlı geldi. Üstündeki iş makinesi benim aracımın üzerine devrildi. Ama buna da şükür kurtuldum aracın hasarına bakmıyorum” diye konuştu.